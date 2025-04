Salutate tutti la Toscana, “Non è più in Italia”: anche visitarla è diventato complicatissimo | Batosta per gli abitanti

Addio Toscana, altro che Lega Nord: è lei la vera regione praticamente fuori dalla nazione, sembra di stare a Dubai.

La Toscana, specialmente grazie a Firenze, è una delle regioni più conosciute all’estero.

Il problema è che sta praticamente diventando una regione esterna al Paese anche per gli italiani.

A causa di una serie di fattori si sta parecchio differenziando dalle regioni confinanti e non solo.

In virtù di questo, per vedere Firenze presto dovremo praticamente usare il passaporto: ecco cosa sta succedendo.

I toscani come i sanmarinesi: sono vicini ma hanno sempre più cose in comune con chi vive all’estero

La Toscana è la culla di tantissimi autori e artisti della tradizione italiana, per non parlare dei tratti della lingua italiana che abbiamo ereditato direttamente dalla lingua toscana. Basti pensare alle Tre Corone Fiorentine della letteratura italiana, Petrarca, Dante e Boccaccio. Eppure, sembra che il fatto che le radici della nostra lingua attuale e della cultura letteraria e artistica affondino proprio lì non abbia fatto rinunciare la Toscana alle velleità di indipendenza, in un certo senso.

Ultimamente, infatti, questa regione sta diventando sempre più inn. Pensiamo a luoghi storicamente legati al radical chic italiano, primo fra tutti Capalbio, località di mare piuttosto costosa che è diventata meta di tanti borghesi benestanti o persone appartenenti a classi sociali abbienti. Insomma, la Toscana in tanti elementi si differenzia sempre più rispetto alle altre regioni, al punto che molti iniziano a pensare che possa arrogarsi il diritto di staccarsi dalla penisola dal punto di vista politico. Questa impressione è stata in parte confermata dalla classifica riportata da msn.it in merito ai luoghi più costosi in cui vivere.

Peggio di una tassa doganale: se entri in Toscana ti spellano

Per stilare la classifica, il metro utilizzato è stato quello dei prezzi degli immobili al metro quadro. Pensiamo alla città di Milano, che ha visto susseguirsi numerose proteste per il caro affitti negli ultimi anni: eppure questa città è solamente la quarta. In prima posizione troviamo proprio una località Toscana.

Si tratta di Forte dei Marmi, che presenta un prezzo medio di ben 7332 euro al metro quadrato per quanto riguarda gli immobili. Si tratta di un costo davvero al di sopra della media italiana, al punto che in tanti considerano l’andare in Toscana, anche solo in vacanza, equivalente a fare una vacanza in un’altra nazione visto il budget che bisogna investire.