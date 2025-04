Ultim’ora, “Vietato guidare in tutto il Paese”: passata la legge | Abolite le auto: da oggi o ve la fate a piedi o prendete i mezzi

Adesso potrai non poter guidare più in tutto il Paese solo per questo errore: andiamo a vedere meglio di cosa si tratta

Molto spesso una delle problematiche che riscontrano i lettori è proprio quella di guidare serenamente nella propria città per via dei pericoli costanti, degli ostacoli che mettono a rischio la nostra vita e quella di chi ci sta vicino. Oggi, le novità a riguardo sono davvero tantissime e abbiamo deciso di approfondire una in particolare che riguarda proprio i pericoli costanti alla guida: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità nel corso del nostro articolo.

Oggigiorno il problema dei nostri carissimi utenti è proprio quello della fretta di fare qualunque cosa, anche di andare semplicemente ad un centro commerciale, un bar, o in palestra. La fretta, come sappiamo, è la nostra più acerrima nemica e, spesso, potrebbe creare scompiglio anche alla guida mettendoci non solo in difficoltà ma anche in costante pericolo.

Guidare un auto oggi è un’impresa ardua per via dei pericoli in cui una persona si potrebbe trovare ed è per questo che il tutto viene controllato meglio dalle nuove normative previste dal Codice della strada che vietano l’uso di alcol e droghe, hanno lavorato meglio anche sul limite di velocità e su alcune normative ci stanno lavorando e approfondendo il tutto in maniera più precisa.

Grazie alla nostra attenzione, abbiamo deciso di approfondire la questione pericoli, analizzando alcuni Paesi in particolare in cui il rischio è più alto del solito: ecco quali sono.

Guidare in questi Paesi è davvero pericoloso: ecco quali sono

Nel corso della nostra vita, siamo sempre soliti correre con l’auto non pensando ad eventuali pericoli costanti che possono essere intorno o vicino a noi . Esistono Paesi in cui questo avviene in maniera più che rapida e il pericolo si fa sentire ancor di più.

Proprio per questo, grazie ad un’attenta analisi, abbiamo avuto la possibilità di stilare una classifica dei Paesi dove guidare rappresenta un rischio davvero non indifferente. Vi sembrerà strano, ma al primo posto troviamo proprio il Libano in quanto le strade sono abbastanza disastrate e il rischio di fare incidenti è proprio dietro l’angolo. In seguito, abbiamo l’Urugay con un tasso di pericolo davvero consistente mentre al 3 posto troviamo la Colombia.

Altri Paesi davvero pericolosi alla guida

Tra gli altri Paesi dove è davvero pericoloso guidare vi è anche la Costa rica, con una qualità delle strade pari a 5, la Grecia con un punteggio pari a 5 sui reati degli automobilisti.

Infine, vi sono anche altre città meno pericolose ma su cui fare comunque attenzione alla guida: parliamo di Guatemala, Cile e Repubblica Domenicana.