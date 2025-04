Ultim’ora posto di blocco, “Favorisca il documento dell’ASL”: 638 euro di multa e patente ritirata se non ce l’hai | Non vale la pena rischiare

Se non hai questo documento e ti fermano al posto di blocco rischi una multa pari a 638 euro: ecco di che si tratta, i dettagli

Il mondo corre sempre più veloce, la tecnologia avanza sempre di più ma vi sono regole soprattutto previste dal Codice della Strada che non cambiano anzi diventano sempre più severe. In questo articolo, infatti, andremo ad analizzare una problematica che è capitata molto spesso ai nostri utenti e di cui non ne sapevano l’esistenza, che ha portato a ricevere ulte salatissime: andiamo a capire di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità che andrebbero approfonditi.

Nella società moderna, proprio per via della tecnologia che avanza, i lettori dovrebbero essere sempre ben informati circa le novità previste alla guida della propria auto e di quelle che vengono aggiornate costantemente attraverso il Codice della Strada. Come abbiamo visto, vi è sempre un’attenzione particolare su strada, evitando così gli incidenti che nel 2024 sono stato davvero tantissimi.

E’ bene sottolineare che vi sono alcuni documenti che, quando si è alla guida, sono necessari portare in macchina e che, in caso di posto di blocco, dovete esser pronti a far visualizzare all’agente di turno. Se questo non avviene, è davvero molto probabile che rischiate multe salatissime che vi svuotano completamente il portafoglio.

Proprio perché ci teniamo ai vostri risparmi, vi informiamo di tutto quello che concerne questo tipo di problematica e cosa fare per evitare le multe previste ultimamente dal Codice della strada.

Multa salatissima se non hai questo documento: ecco di che si tratta

Può capitare, soprattutto se si è alle prime armi, di non conoscere quali sono i documenti necessari se vi trovate alla guida della vostra auto; appunto, per questo, ci siamo noi che vi diciamo quali sono i documenti necessari per evitare le multe salatissime previste dagli agenti al osto di blocco.

Come tutti sappiamo, la patente di guida ha una validità limitata nel tempo e la scadenza è scritta proprio sul documento al punto 4B. Se venite sorpresi con la patente scaduta le sanzioni sono davvero severe e sono previste dall’articolo 126 del Codice della strada.

Sanzioni previste per la patente scaduta

Le sanzioni sancite dall’articolo 126 del Codice della strada possono essere due: quella pecuniaria e quella accessoria.

Per la sanzione pecuniaria, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638 mentre per quella accessoria al ritiro della patente. Se, invece, si guida senza avere la patente ma non scaduta rischi una multa a da € 42 a € 173.