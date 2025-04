Medico di base, “dovete pagarlo 50 euro tutti da oggi stesso”: altro che gratuito | Anziché aiutarvi vi vuole dissanguare

Medico di base, con questa nuova regola dovete pagarlo 50 euro: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

La società moderna ha deciso di cambiare alcune regole che quasi 40 anni fa erano davvero impossibili solo pensarle. Nel corso della nostra vita, abbiamo sempre avuto bisogno almeno qualche volta di andare dal nostro medico di base anche solo per un piccolo mal di testa o dolore di pancia, in maniera del tutto gratuita. Adesso, però, qualcosa si sta muovendo anche per questo tipo di servizio: andiamo a vedere di cosa si tratta.

I nostri lettori hanno avuto sempre l’abitudine di andare prima dal medico di base a capire circa qualche doloretto leggero per poi essere indirizzati verso uno specialista pubblico o privato che li aiutasse a gestire le eventuale problema di salute. Tutto esatto, fin quando le cose anche per questo medico sono del tutto cambiate e vi sono degli aggiornamenti che non passano assolutamente inosservati.

Nel corso di una nuova ondata di rivoluzione nell’ambito della sanità, vi daremo una notizia che vi scuoterà gli animi proprio perché del tutto nuova e mai valutata prima d’ora.

Abbiamo deciso di approfondire il discorso proprio nel prossimo paragrafo: il medico di base diventerà a pagamento. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta.

Medico di base, le novità e gli aggiornamenti a riguardo

In un settore che subisce ogni giorno delle modifiche sostanziali, abbiamo avuto di approfondire quello che per tutti sembra una cosa banale ma non lo è affatto: il discorso del medico di base che sta per avere riscontro anche in maniera privata e non più pubblica e a 0 euro.

E’ stato lanciato un nuovo servizio direttamente dal Pronto Soccorso chiamato Family Doc in alternativa al classico medico convenzionato. La dottoressa Cristina Sinigaglia, presidente del gruppo ha cercato di spiegare meglio di che si tratta affermando: “Abbiamo riscontrato tra i nostri clienti molti che non hanno un medico di famiglia, come ad esempio extracomunitari o comunque stranieri residenti in provincia, oppure altri che lamentano di non riuscire ad accedere ai servizi di medicina generale”.

La novità del medico di base privato

Questa novità è prevista proprio dal fatto che ogni visita dallo specialista costerebbe all’incirca 50 euro.

La dottoressa, però, sa che questa iniziativa potrebbe suscitare polemiche tanto che ha affermato: “Non c’è alcuna volontà di sorpassare il pubblico, il Sistema Sanitario Nazionale resta il riferimento e noi cresciamo seguendo le linee che ci vengono dettate”.