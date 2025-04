Ultim’ora, “Atterrata una stella sulla terra”: la potete vedere tutti | Autostrada intasata dalla gente

Il luogo è diventato una meta per tantissimi viaggiatori: tutti possono accorrere a vedere la stella sulla Terra.

Le storie che l’umanità ha inventato nel corso del tempo sono molte, e non poche parlano di stelle.

Basta pensare a storie moderne come quella di Stardust o ai tanti miti che riguardano le costellazioni.

Le stelle hanno e hanno sempre avuto un grande fascino per l’umanità.

Oggi tale fascino sembra essere sempre più magnetico, al punto che da quando una stella è sul Pianeta tutti vanno a osservarla.

Una stella direttamente sul Pianeta Terra? Si trova in Friuli

Si tratta di una stella a nove punte che possiamo trovare nella regione del Friuli Venezia Giulia. Alcuni l’hanno chiamata stella cadente proprio per la sua forma che è esattamente quella di un astro così come viene solitamente raffigurato dall’umanità. In realtà non si tratta altro che di una città che si chiama Palmanova, tra quelle dalla forma più precisa e geometrica del nostro Paese.

La caratteristica forma a stella della pianta era stata progettata per soddisfare una serie di esigenze pratiche. Seppure non si tratti di un vezzo, dunque, non si può affermare che non sia una caratteristica che dà armonia alla città. Oltre alla sua forma, anche il contenuto di Palmanova è strepitoso: non è soltanto la “stella” ad attirare visitatori da tutte le parti d’Italia e non solo, ma anche il suo contenuto.

Non aspettare: vai subito a vedere la stella d’Italia, c’è già caos in strada

Siamo ormai alle porte delle festività di Pasqua, che saranno seguite dal 25 aprile e dal primo maggio: si tratta di opportunità per organizzare brevi viaggi o gite fuori porta. Se siete ancora indecisi in merito alla meta, allora scegliete la città a stella, Palmanova, in provincia di Udine.

Costruita alla fine del XVI secolo, la città di Palmanova è un unicum in Italia per quanto riguarda la sua peculiare forma. Passeggiando per il centro, molti affermano di percepire di trovarsi in una città a forma di stella con un particolare rigore urbanistico. Se siamo a Palmanova dobbiamo assolutamente visitare il duomo, il Museo storico Militare e Piazza Grande, ma ci sono moltissimi altri luoghi di interesse culturale che tappezzano, proprio come le stelle nel cielo, la “città stellata”. Palmanova, inoltre, è patrimonio dell’UNESCO: l’entrata a far parte di questa istituzione altro non è che una ulteriore conferma dei valori di unicità ed integrità del complesso manufatto.