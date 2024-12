Se vivi in questa Regione sei fortunato: stanno assumendo nuovi lavoratori | Per candidarsi non serve il diploma

Ci sono volte in cui il posto in cui vivi può definirti: se sei residente qui approfitta subito di questa opportunità lavorativa.

In questo periodo la situazione dei lavoratori italiani è più differente che mai rispetto a quella di dipendenti in altri Paesi. Per questo, non appena c’è una buona opportunità, le persone accorrono.

Questo è il caso di un nuovo bando emanato da una Regione. Si tratta della possibilità di ottenere un lavoro ben pagato.

Nessun contratto farlocco o collaborazione breve: in questo caso il contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato. Potrai finalmente realizzare i tuoi obiettivi: ecco come candidarsi.

Un posto grazie alla Regione: ecco dove ed entro quando è possibile candidarsi

Non serve una Laurea per accedere a questa offerta di lavoro. Invece, è necessario avere la licenzia media, in abbinamento a una qualifica di tipo professionale. Inoltre, trattandosi di un lavoro nell’ambito pubblico, è necessario essere in ordine per quanto riguarda il servizio di leva militare, le condanne penali definitive o l’interdizione dai pubblici uffici. Inoltre è necessario non essere stati licenziali per motivi disciplinari o destituiti da un incarico presso altra pubblica amministrazione. Infine, bisogna non trovarsi in situazioni incompatibili con lo svolgimento dell’incarico offerto.

Possono sembrare tanti requisiti, ma in realtà basta avere la licenza media e non essersi cacciati nei guai in precedenza. Per candidarsi ci sono ancora poche settimane ed ecco in che modo puoi farlo.

Basta aver concluso la scuola secondaria di primo grado: licenza media e puoi accedere

A diffondere il bando è la Regione Lombardia, che crea una opportunità concreta e imperdibile per quanti desiderino lavorare nel pubblico con un contratto full time e a tempo indeterminato. Il ruolo offerto è quello di autista e ci sono ben 5 posizioni vacanti. Gli autisti saranno collocati a livello contrattuale tra gli Operatori Esperti della Giunta Regionale.

Il bando è presente sul portale ufficiale della regione di riferimento, ed è consultabile da tutti. La data di scadenza per la partecipazione è fissata al giorno 18 dicembre. C’è ancora tutto il tempo per poter sistemare le carte richieste e verificare di essere idonei. A quel punto sarà possibile candidarsi per le posizioni di lavoro offerte. Chi rispecchia tutti i requisiti richiesti non può farsi scappare questa occasione. Sono numerosi gli italiani che sognano un posto nella Pubblica Amministrazione: le garanzie che dà un posto pubblico sono senza dubbio maggiori rispetto a un lavoro nel privato.