STOP a Il Paradiso delle Signore, la soap si ferma: cosa andrà in onda al suo posto

Novità importante per i fan de Il Paradiso delle Signore: ecco con cosa sarà sostituita l’amatissima soap Rai.

Questa notizia potrà destabilizzare tutti i fan dell’amata soap Rai Il Paradiso delle Signore, ma pare proprio che lo stop sia sempre più vicino.

Dal 2015 a oggi, questa fiction ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori e ci ha trasportato all’interno dei magazzini generali milanesi.

Tra intrighi d’amore e sotterfugi, questa soap è cresciuta sempre di più. Ora, però, pare sia stato annunciato un stop che non ci aspettavamo. Ecco cosa andrà in onda al suo posto.

Il successo de Il Paradiso delle Signore

Ogni giorno, il pubblico di Rai 1 attende con ansia di scoprire cosa accadrà ne Il Paradiso delle Signore. Le vicende della soap hanno appassionato davvero tutti e, nonostante ci siano stati alcuni cambi e alcune sostituzioni, si conferma una delle serie pilastro del daytime pomeridiano. Uno dei grandi addi, che i fan ricorderanno per sempre, è quello di Alessandro Tersigni, che interpretava Vittorio Conti.

Ora, però, i telespettatori si dovranno preparare a salutare la serie stessa, che lascerà il posto a un’altra new entry. Tutto resterà in sospeso, non ci saranno più i pomeriggi trascorsi a scoprire cosa nascondono i personaggi della fiction e in che modo evolveranno le vicende. Certo, questo è un colpo basso per tutti i fan della soap, ma anche per la Rai, che dovrà rinunciare a uno dei suoi prodotti di punta. Ma, con cosa verrà sostituito Il Paradiso delle Signore? Scopriamolo insieme.

La nuova serie Rai

I pomeriggi avranno un altro sapore, senza Il Paradiso delle Signore, su questo non c’è alcun dubbio. Fortunatamente, però, la soap è stata già confermata per la sua decima stagione. L’interruzione, infatti, non è per sempre, ma solamente per il periodo estivo. I fan sanno bene che, ogni estate, la fiction si concede una pausa, per poi ripartire in autunno. Anche quest’anno, dunque, nei pomeriggi dei prossimi mesi, non ci saranno i protagonisti de Il Paradiso delle Signore a tenerci compagnia, bensì quelli di Ritorno a Las Sabinas.

Si tratta di una serie TV spagnola, che ha già fatto il suo debutto su Disney + e che narra la storia di due sorelle, Gracia e Paloma. Le ragazze tornano a casa, per via della malattia del padre e, qui, si troveranno ad affrontare segreti e vecchi amori. Un tuffo nel passato, che cambierà per sempre le loro vite. Una fiction che, sicuramente, non annoierà il pubblico Rai. Si prospetta, dunque, un’estate interessante e avvincente, con Ritorno a Las Sabinas, che ci intratterrà fino al vero ritorno, ovvero quello de Il Paradiso delle Signore.