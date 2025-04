Dieta del Sonno, l’esperimento è riuscito: si perde peso sul serio

Se hai sempre sognato di perdere peso senza sacrifici, questa è la dieta che fa per te: ecco come funzionerebbe la dieta del sonno.

Perdere peso, con la bella stagione alle porte, è l’obiettivo della maggior parte delle persone. L’estate chiama e la prova costume risponde.

Ogni anno, però, cadiamo vittime delle solite diete drastiche, che fanno perdere qualche chilo di troppo, tra sacrifici e rinunce, senza un vero risultato duraturo.

Quest’anno, invece, potrai eliminare i chili in eccesso con la dieta del sonno. Non è fantascienza, ma un esperimento che sembrerebbe riuscire davvero. Ecco come funziona.

L’alimentazione corretta per una buona salute

A prescindere dai chili che devi perdere e dalla dieta che vuoi seguire, sappi che, per mantenerti in buona salute, devi imparare a seguire un regime alimentare equilibrato e salutare. Le festività pasquali si stanno avvicinando e queste portano con sé tavole imbandite, dolci e preparazioni di ogni tipo. Per questi giorni, goditi con tranquillità ogni sgarro, perché c’è sempre un modo per rimediare. Se durante il resto, dell’anno, infatti, mangi bene e mangi sano, non sarà certo qualche peccato di gola a rovinarti la linea.

In genere, per vivere in salute, dovresti consumare parecchia frutta e verdura, oltre ai grassi insaturi che provengono da formaggi magri, pesce, frutta secca. Chi, invece, abusa di bevande zuccherate, cibi processati, grassi e carni rosse, rischia di compromettere la qualità della sua vita. Una volta che avrai capito qual è il giusto equilibrio da utilizzare a tavola, in modo da non rinunciare a nulla, ma tenerti comunque in forma, potrai comprendere anche l’importanza del sonno. Questo, molto spesso, viene sottovalutato, ma è essenziale per conservare una forma fisica perfetta. Ecco, dunque, che è stata sperimentata la cosiddetta dieta del sonno.

Come funziona la dieta del sonno

Sembrerà strano da sentire dire, ma è possibile perdere peso dormendo. Non è un sogno, ma è la pura realtà. La qualità del sonno influisce molto sulla perdita di peso e, se si dorme in maniera corretta, si potrebbero perdere fino a 5 chili in una settimana. A rivelarlo è una studio pubblicato su Jama Internal Medicine. L’esperimento è stato fatto su un campione di 80 adulti, tra i 21 e i 40 anni, con un indice di massa corporea tra 25 e 29,9, ovvero in sovrappeso. Dopo un’attenta analisi, è stato dimostrato che, anziché dormire circa 6 ore e mezzo a notte, come erano abituati, questi soggetti avrebbero dovuto dormire circa 1,2 ore in più.

L’esperimento è stato condotto per due settimane, durante le quali sono stati monitorati i risultati. Così facendo, i partecipanti hanno assunto circa 270 calorie in meno al giorno ed Esra Tasali, responsabile dello studio, ha sottolineato il fatto che una carenza di sonno fa scaturire una maggiore voglia di zuccheri e carboidrati. Migliorare il riposo e la qualità del sonno, dunque, aiuta a migliorare anche la qualità della propria vita, senza stravolgere il proprio regime alimentare. Riposare nel modo corretto, inoltre, aiuta anche a ricaricare le energie per affrontare la giornata.