Tre giorni di assenza da lavoro, licenziamento in tronco: ufficiale il Decreto TUTELA, ti stracciano il contratto senza preavviso I E non becchi neanche la disoccupazione

Licenziamento in tronco se commetti questo errore durante il tuo lavoro

Lavoro e licenziamento: ecco a cosa fare attenzione

Oggigiorno, nonostante il lavoro è cambiato per via della pandemia introducendo il fenomeno dello smart working, le cose cambiano dal punto di vista del licenziamento. Questo, infatti, secondo la circolare numero 6 del 2025, emanata dal Ministero del Lavoro, ti può far perdere il lavoro se non ti presenti per 15 giorni. Nel dettaglio, infatti, vi diciamo che grazie a questa circolare, ci sono state delle modifiche chiarendo numerosi aspetti proprio allo stesso lavoratore.

Secondo quanto riportato dal documento ministeriale, l’art. 19 della l. 203/2024 ha innovato profondamente l’art. 26 del D.lgs. n. 151 del 2015, inserendo il nuovo comma 7-bis. Questo fa riferimento a quello che tuti considerano come dimissioni implicite nei casi in cui il dipendente si assenti senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo , ossia oltre i 15 giorni.

Ecco cosa potrebbe succedere se lo fai

Se ti trovi in questa situazione, il datore di lavoro potrebbe chiedere un’apposita segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per le verifiche del caso.

La durata dell’assenza per intenderci deve essere consecutiva per la cessazione del contratto. La comunicazione all’Ispettorato può essere inoltrata dal datore di lavoro anche successivamente al 15° giorno di assenza.