Sardegna addio: sparisce nel nulla, non fa più parte dell’Italia I Se vuoi andarci ti serve Cristoforo Colombo e un passaporto

Scopri cosa sta accadendo a una delle isole più affascinanti del nostro Paese: la Sardegna rischia grosso e viene esclusa dall’Italia.

Con l’estate alle porte, le persone non vedono l’ora di godersi qualche giorno di relax e c’è già chi sta pensando al viaggio da organizzare.

Tra le mete più ambite dagli italiani, come ogni anno, ci sono le città estere più in voga, ma anche luoghi lontani e paradisiaci, come Maldive, Zanzibar, Bora Bora.

Chi può permetterselo, insomma, non perde occasione per visitare i posti più suggestivi. Non dimentichiamoci, però, che anche la nostra bell’Italia offre mete sensazionali. Tra queste, la Sardegna.

Ma, cosa accadrebbe se l’isola venisse tagliata fuori dal nostro Paese e sparisse nel nulla? Ecco le ultime notizie che riguardano proprio la Sardegna e il suo destino.

La magia della Sardegna

La Sardegna non ha nulla da invidiare alle mete più lontane, perché possiede alcune delle spiagge più belle del mondo. Con le sue acque cristalline e la natura incontaminata, questa isola è un vero piacere per gli occhi e per l’anima. Chiunque la visiti, se ne innamora. Qui, potrai goderti il mare, potrai andare alla scoperta di scogliere e grotte marine, vedere i nuraghi, assaggiare le prelibatezze di questa terra, come pane carasau e seadas.

Insomma, l’isola offre un intrattenimento a tuttotondo, alla portata di grandi e piccini. Non è un caso, infatti, che venga scelta come meta dei vip, di coloro che amano il lusso e la bella vita. La Sardegna è un paradiso terrestre, che conserva una bellezza pura e incantevole. Peccato, però, che ora, per visitarla, avrai bisogno di Cristoforo Colombo e di un passaporto. Sai cosa è successo all’isola? Scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto la Sardegna?

Qualcuno, ultimamente, non ha potuto fare a meno di notare il fatto che la Sardegna sia scomparsa dai radar. A esserne responsabile, il gioco di Spin Master ed Editrice Giochi, Risiko. Nella nuova edizione del gioco online, caratterizzata da colori accesi e accattivanti, sono stati commessi diversi errori. Alcuni di questi interessano gli Stati Uniti, ma uno in particolare ha colpito dritto la nostra Italia. La Sardegna è stata completamente omessa, dimenticata, sparita nel nulla.

Ovviamente, i giocatori hanno notato immediatamente l’errore e le polemiche scaturite non sono state affatto poche. L’ironia della sorte ha voluto che in Sardegna ci siano parecchi appassionati di Risiko. A Cagliari, esiste, persino, un Risiko Club, che organizza tornei durante l’anno. Non trovare la propria regione di appartenenza all’interno del tabellone deve essere stato un colpo basso. Circa 20 anni fa, il club aveva fatto sentire la sua voce, proprio per via della dimenticanza, da parte degli ideatori del gioco, della Sardegna. Oggi, la storia si ripete e siamo sicuri che anche questo nuovo restyling sarà vittima di non poche lamentele.