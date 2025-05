Ultim’ora – Superbonus ristrutturazione casa, 100.000 euro subito se abiti qui I Basta la carta d’identità e il tuo IBAN, soldi immediati sul conto

Superbonus che riguarda la ristrutturazione della tua casa: ecco i nuovi importi da urlo, tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo odierno è sempre più concentrato su alcuni temi che riguardano l’aspetto economico e finanziario che puntano proprio su alcuni Bonus che potrebbero salvarci la vita oltre che il nostro portafoglio. Uno fra tanti di cui abbiamo deciso di approfondire nel nostro articolo è proprio quello che fa riferimento alla ristrutturazione: in questo articolo andremo a scoprire i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

In quest’ultimo periodo storico, moltissimi dei nostri lettori ci hanno spiegato e parlato del loro grande desiderio di acquistare la loro casa dei sogni, magari la loro prima casa, tenendo presente che i tassi d’interesse almeno al momento possono essere ancora molto alti, si deve cercare di contro un compromesso che punti principalmente sull’acquisire una casa da ristrutturare.

Molti giovani, puntano sul loro primo acquisto, cercando una casa da ristrutturare così da essere favoriti per delle agevolazioni fiscali che possono fare la differenza e che, già da tempo, vengono lavorati dal Governo Meloni per dare un sostegno economico e favorire gli acquisti delle case.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta cambiando negli ultimi tempi e come fare per usufruire di tali benefici: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Ristrutturazione della casa e Bonus: ecco cosa non devi perderti

Moltissimi giovani che ci seguono , come già anticipato, sognano un ambiente nuovo, bello e come lo hanno sempre desiderato. Per far questo, infatti, il Governo ha messo in atto delle iniziative che fanno riferimento in particolare proprio alla Provincia Autonoma di Trento, di cui il nome specifico prende il titolo di “Trentino 100mila euro” e il “Contributo di Recupero e Riqualificazione Energetica 2025”.

Il loro obiettivo, inoltre, è proprio quello di riqualificare territorio e patrimoni storici e naturali, tanto che con questa iniziativa importante si punta a una agevolazione per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili in 33 comuni selezionati (Trentino 100 mila euro), mentre l’altra iniziativa fa riferimento all’efficienza energetica.

I requisiti per usufruirne

Circa il primo Bonus, puoi ottenere un contributo a fondo perduto che si articola in due parti ossia: i primi 20.000 euro per l’acquisto di una prima casa, i successivi 80.000 euro per la ristrutturazione dell’immobile, con un rimborso pari al 40% delle spese, fino ad un massimo di 200.000 euro.

Importante, però, che i richiedenti devono essere residenti in Italia e, se hanno più di 45 anni non possono risiedere nel Comune dove già si trova l’immobile.