Ultim’ora codice della strada, “favorisca patente e goniometro” | Passata la legge, da oggi lo chiedono a tutti

Attenzione alla nuova legge del Codice della strada: rischi una multa salatissima solo per questo errore, ecco di che si tratta

Molto spesso i nostri lettori sono sempre incuriositi circa le novità previste dal Codice della strada che, negli ultimi tempi ha subito delle modifiche sostanziali e che ha lasciato tutti senza parole. Negli anni, però, oltre cambiamenti di cui il pubblico è a conoscenza, ci siamo trovati dinnanzi a delle particolarità che ti fanno rischiare multe salatissime senza che tu lo sappia: andiamo ad approfondire proprio questo discorso in questo nostro articolo.

Negli anni, infatti, abbiamo assistito ad un forte cambiamento del Codice della strada e all’introduzione di nuovi leggi soprattutto a Gennaio 2025, entrate in vigore circa la sicurezza stradale come quelle dell’alcool e delle droghe cambiando anche i ml consentiti per legge che sono quasi pari a 0.

Un altro dei problemi che in moltissimi ci sottolineano spesso è proprio le relative sanzioni salatissime per alcuni comportamenti legati al mondo delle auto e dei parcheggi. Vi sembrerà strano ma, anche quando pensiamo di essere dalla parte corretta, possiamo cadere in errori che sono madornali per la nostra vita e per il nostro portafoglio.

Nel prossimo paragrafo, infatti, abbiamo deciso di parlarvi di un problema che ha suscitato parecchie polemiche relativo a delle sanzioni che lasciano davvero tutti senza parole: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Codice della strada, adesso rischi grosso per questo motivo: ecco di che si tratta

Molto spesso avvengono degli episodi che ci lasciano davvero interdetti, proprio come quello che è capitato ad una tirocinante a Milano, precisamente in Via dei Pisoni. La tirocinante, che si reca a Milano tutti i giorni senza percepire uno stipendio, si è ritrovata una multa di circa 25 euro per aver “sforato” di qualche centimetro le linee delle strisce del parcheggio.

La donna ha commentato in maniera piuttosto dura l’avvenimento, considerando il tutto una multa solo per fare cassa. Nel dettaglio, la stessa ha dichiarato: “Sono multe che ti colpiscono solo per fare cassa. Verrebbe da pensare che servano a coprire gli sprechi comunali, dal momento che situazioni come questa sembrano una gabella o un mezzo imbroglio legalizzato”.

I dettagli sull’avvenimento

Inoltre, la multa recitava precisamente così, come spiegato dalla donna: “Lasciava il veicolo in zona di sosta, collocandolo fuori dagli spazi previsti dalla segnaletica.”

Questo, però, non è un caso isolato, in quanto un lettore aveva scritto al portale Libertà spiegando che questo episodio era avvenuto già ad una 40ina di auto.