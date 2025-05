Tre giorni di assenza da lavoro, licenziamento in tronco: ufficiale il Decreto TUTELA, ti stracciano il contratto senza preavviso I E non becchi neanche la disoccupazione

Fai attenzione ai giorni d’assenza al lavoro perché rischi un licenziamento immediato: ecco i dettagli e le curiosità

Il mondo del lavoro corre sempre più veloce così come tutte le informazioni relative ad esso che possono fare la differenza. Nel corso della nostra vita, siamo stati abituati ad avere a che fare con persone che sono state licenziate in tronco senza un vero motivo ufficiale; ma in questo articolo, andremo ad approfondire con particolare attenzione una situazione in particolare che riguarda il famosissimo Decreto Tutela.

Negli anni, quante volte ci siamo sentiti dire che il licenziamento in tronco avviene per alcune cause ben specifiche? Moltissime, tutta verità chiaramente, ma possono esserci casi che non consideriamo ma che possono cambiare la vostra vita in peggio.

Il Governo Meloni, sempre al lavoro circa alcuni argomenti specifici tra cui quello del lavoratore, delle pensioni ma anche delle invalidità, ha deciso di studiare e mettere sotto scrittura un Bonus che in molti denominano Bonus diabete e che riguarda principalmente un sostegno economico per una determinata categoria di utenti.

Ma andiamo a vedere meglio di cosa si tratta e quali sono i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza proprio nel prossimo paragrafo.

Bonus diabete, se possiedi questo codice non paghi più niente

Il Governo Meloni che si è detto sempre dalla parte dell’utente e del lettore, ha deciso di fornire un sostegno economico chiamato Bonus Diabete sotto forma di assegno di invalidità civile, che viene elargito a persone con diabete mellito di tipo 1 o 2 e un’invalidità superiore al 74%, ovviamente certificato da un assegno INPS.

La cifra che viene erogata non è fissa ma varia da un minimo di 315 euro a un massimo di 525 euro al mese, erogato per 13 mensilità. Una cosa che fa la differenza è proprio che questo Bonus non può essere richiesto da tutti ma solo da coloro he hanno anche un grado di invalidità superiore al 74%.

Come può variare la richiesta

La richiesta non è sempre tutta uguale ma varia a seconda del tipo di diabete con cui si ha a che fare.

Ad esempio: diabete mellitto equivale a invalidità dal 41 al 50%; insulino-dipedente: dal 51 al 60%; Diabete con gravi complicanze altamente invalidanti dal 91 al 100%. Puoi fare domanda direttamente dal sito dell’INPS oppure in autonomia tramite il sito dell’Ente, o facendosi aiutare da un Caf o da un patronato.