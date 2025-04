Ufficiale, vai in pensioni a 57 anni anche se NON HAI MAI LAVORATO: cifra minima 1000 euro al mese i Il Governo approva il decreto, non farai mai più la fame

Pensione, adesso puoi andarci a 57 anni senza che hai mai lavorato: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Molto spesso si affrontano argomenti che riguardano alcuni temi caldi di cui anche il Governo Meloni è sempre ben informato o ci lavora su da molti anni; tra questi, sicuramente vi è quello delle novità legate al mondo delle pensioni, delle pensioni anticipate e di tutto ciò che ne concerne e che possa effettivamente trarre un beneficio nei confronti di alcune persone che possono andare anticipatamente in pensione: andiamo ad approfondire l’argomento e a capire se tuto è effettivamente possibile.

Nel corso della nostra vita, moltissimi degli utenti che ci seguono, hanno sempre avuto un unico desiderio ossia quello di andare in pensione e godersi la libertà di stare con i propri nipoti, di andare in vacanza, godersi la famiglia e andare in viaggio. Non tutto è oro ciò che luccica e non sempre è possibile visto che gli anni in cui si può andare in pensione cambiano di anno in anno ma hanno una fascia sempre molto alta.

Quando si parla di futuro pensionistico, spesso ci si ricollega al fatto che si spera sempre che qualcuno possa cercare una soluzione che possa favorire il portafoglio ma anche una costruzione di un assegno mensile concreto che aiuta a vivere più serenamente.

Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire il discorso della pensione anticipata e di tutto quello che ne concerne.

Pensione a 57 anni, ecco tutto quello che devi sapere

Molto spesso i nostri lettori sognano di andare in pensione giovanissimi, proprio per il fatto di godersi il tempo a disposizione con i propri parenti senza scegliere la carriera alla famiglia. Il concetto di pensionamento è sempre legato al mondo del lavoro e si può andare in pensione, quando tutti i contributi che serviranno in futuro per vivere concretamente.

Se, invece, non si hanno contributi è difficile andare in pensione se non impossibile. La contribuzione, è bene sottolineare, che non è strettamente connessa all’occupazione retribuita. Proprio per questo è possibile che anche alcune categorie di utenti e lavoratori possono ricevere un piccolo “stipendio” pur non avendo una contribuzione.

Fondo pensione, ecco la categoria che lascia tutti senza fiato

Se vuoi andare in pensione senza aver lavorato concretamente, allora devi fare affidamento al Fondo Pensione Casalinghe dell’INPS. Questo ti permette di versare contributi in misura libera partendo da un importo minimo di 25,82 euro al mese.

Questo ti permetterà di accumulare un montante arrivando alla somma raggiungibile a 57 anni. Bisogna conoscere gli eventuali limitazioni: in un anno si possono versare massimo 3.100 euro (circa 258 euro al mese) che corrispondono a 12 mesi di contributi minimi per la pensione.. Un versamento da 1.600 euro coprirebbe, per esempio, cinque anni di contributi, mentre 11.200 euro non ti fa coprire 35 anni di contributi.