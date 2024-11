Alfonso Signorini spiazzato: la collega prende il suo posto al timone del GF | La notizia è arrivata all’improvviso

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: il conduttore storico del Grande Fratello rischia di essere sostituito

È uno dei volti più famosi della televisione italiana e, con la sua presenza scenica e l’intelligenza emotiva, continua a far breccia nel cuore di migliaia di telespettatori.

Alfonso Signorini è il padrone di casa del Grande Fratello e in ogni edizione il conduttore conferma il suo charme e lo stile inconfondibile.

La nuova edizione del talent show non sta mostrando i risultati sperati ed in termini di ascolti non è mai davvero decollata.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Alfonso Signorini potrebbe quindi essere sostituito da una sua collega molto amata dal pubblico e che potrebbe far risollevare lo share.

L’indiscrezione su Alfonso Signorini

Giunti alla 18esima edizione del Grande Fratello, il reality potrebbe aver bisogno di una ventata d’aria fresca. Pare che la nuova formula mista tra NIP e VIP non sia stata sufficiente a conquistare l’entusiasmo del pubblico tanto da registrare ascolti più bassi del solito.

Anche la linea editoriale “meno trash” proposta da Piersilvio Berlusconi non sembra aver provocato gli effetti sperati. Le dinamiche amorose che si sono create nella casa sono considerate forzate dai telespettatori ed i flirt tra i concorrenti sono poco attrattivi. Ed è per tale ragione che i vertici Mediaset pare abbiamo pensato ad una soluzione drastica.

La notizia inaspettata: Signorini sostituito dalla famosissima

Secondo i dati registrati dagli ascolti della 16esima edizione del talent di Canale 5, il Grande Fratello non sta riscuotendo il successo sperato. Alcune indiscrezioni, diffuse da Affari Italiani e riportate dal sito web “libero.it“, sostengono che Mediaset stia pensando di affidare una parte importante del reality ad un’altra conduttrice che ha fatto la storia della televisione italiana. Alfonso Signorini potrebbe, dunque, essere sostituito dalla regina di Canale 5 con l’obiettivo di rilanciare il programma.

Nell’articolo pubblicato su Affari Italiani, la giornalista scrive: “Voci piuttosto insistenti sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato“. L’ipotesi è che la scelta del cast e dei nuovi protagonisti del talent possano essere affidati a “Fascino“, ovvero l’agenzia di produzione di Maria che si occupa anche di altri programmi Mediaset come Uomini e Donne e Temptation Island. Se questa indiscrezione dovesse mostrarsi veritiera, rappresenterebbe un duro colpo per Alfonso che negli ultimi anni si è sempre occupato in prima persona dei casting per il format.