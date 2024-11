Alta tensione in Rai: i due nemici si troveranno faccia a faccia | Dopo mesi l’attesissimo confronto

Nessuno pensava sarebbe accaduto in diretta tv Rai, invece ci prepariamo a un confronto epico: due famosissimi su un palco noto.

Ogni anno ci sono alcuni programmi televisivi che raccolgono il sentiment e i temi principali che hanno caratterizzato il Paese. Uno in particolare, però, è l’evento televisivo più atteso di sempre.

Proprio in vista di questo evento di costume, sta accadendo qualcosa di incredibile. Secondo alcune dichiarazioni ci sarebbe occasione di un confronto in diretta.

A essere coinvolti due giovani stelle del panorama musicale e discografico degli ultimi anni: una mossa, secondo molti, azzardata, ma che di certo farà schizzare gli ascolti.

Il nuovo anno si aprirà con un incontro inaspettato: tutti incollati alla tv, Rai decolla

Stiamo parlando dell’organizzazione della competizione musicale italiana più seguita di sempre: il Festival di Sanremo. Quest’anno vedremo il direttore artistico Carlo Conti, dopo il passaggio di Amadeus alle reti Discovery, destreggiarsi con la realizzazione di questo evento seguito in tutta Italia.

Come ogni anno, le polemiche già si sprecano e il toto-nomi è già iniziato da tempo. Tutti si chiedono chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici, i cantanti in gara e gli ospiti. Il portale MondoTv avrebbe rivelato una indiscrezione assai succosa. La notizia ha già fatto il giro del web: sul Palco dell’Ariston potremmo ritrovarci a vedere il dissing del secolo.

La rete pubblica fa centro ancora: a confronto due “storici” rivali

Secondo MondoTv a essere presenti insieme sul palco dell’Ariston nell’edizione 2025 di Sanremo sarebbero due rapper che abbiamo visto sfidarsi duramente sui social network. Si tratta niente meno che di Tony Effe e Fedez, i due artisti che nei mesi precedenti hanno fatto parlare di sé per un dissing che è rimbalzato ovunque sul web – e non solo.

Già il profilo @Cinguetterai su X aveva parlato della possibile partecipazione di Fedez alla competizione musicale. Quest’ultimo avrebbe proposto un pezzo “molto personale, che parla dei suoi alti e bassi, delle sue insicurezze più profonde”. Dai canali ufficiali di Rai e del direttore artistico non sono ancora giunte smentite né conferme in merito alla presenza di Fedez o di Tony Effe.

Per saperne di più e avere certezze dovremo attendere il 2 di dicembre, quando Carlo Conti renderà ufficiali, al TG1, i nomi dei cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2025. Al di là della partecipazione o meno di Tony Effe e Fedez, la curiosità dei telespettatori e delle telespettatrici è già alle stelle.