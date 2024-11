Pier Silvio Berlusconi è preoccupato: la telefonata improvvisa per correre ai ripari | Rivoluzionato tutto il palinsesto

L’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi costretto a raddoppiare: si prospetta una nuova sfida non senza timori.

Da ormai qualche anno in casa Mediaset tutti sono a lavoro per apportare alcuni cambiamenti. Una decisione voluta fortemente dall’ad ossia Pier Silvio Berlusconi, che deve gestire un’azienda fondamentale.

Dopo numerosi cambiamenti, il palinsesto sembrava essersi stabilizzato. A quanto pare, invece, non è affatto così.

Pier Silvio Berlusconi si prepara a un nuovo cambiamento e una conseguente sfida con l’eterna concorrente, la rete pubblica Rai. Un match che si svolgerà il sabato sera: una certa angoscia pervade l’attesa dei risultati.

Sfida in prima serata, il nuovo sabato Mediaset: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Telespettatori e telespettatrici hanno atteso per settimane questo momento ed è arrivato in quanto sabato è andata in scena la finale di uno dei format più amati ossia Tu Si Que Vales. Una serata importante perché non solo il pubblico ha decretato il vincitore ma anche perché ha segnato anche la fine della stagione del programma.

Per fortuna, però, sono già trapelate novità in merito a cosa andrà in sostituzione dello show il sabato sera su Canale 5. La scelta da parte dei vertici Mediaset è stata ardua, perché la trasmissione che prenderà il posto del talent show andrà a sfidare un altro colosso della televisione. Parliamo di Ballando con le Stelle, in onda su Rai uno con la conduzione di Milly Carlucci e un cast di eccezione.

Il cavallo scelto per il testa a testa con Ballando con le Stelle: un sabato da record di ascolti

I vertici Mediaset per l’occasione hanno scelto di puntare su quello che è ormai considerato un evergreen della rete. Parliamo del Grande Fratello con la sua nuova edizione, che a partire dalla fine di Tu Sì Que Vales andrà a sostituirlo con un doppio appuntamento settimanale. A dare la notizia della sfida tra Milly Carlucci e Alfonso Signorini è il giornalista Davide Maggio: i raddoppi di novembre per il GF sono previsti per sabato 23 e sabato 30.

Non si hanno ancora notizie per quanto riguarda il palinsesto di dicembre: forse in base all’andamento degli ascolti, Mediaset valuterà se proseguire in questo modo. Senza dubbio Ballando con le Stelle è un osso duro, e la sfida con il GF palesa l’audacia dei vertici Mediaset. Una mossa azzardata per provare a contrastare la concorrenza.