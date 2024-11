Il Paradiso delle Signore, una lettera cambia per sempre la vita di Roberto: le minacce e accuse sono feroci

Una svolta incredibile ne Il Paradiso delle Signore: scopri subito di cosa tratta la lettera che riceverà Roberto.

Ancora una volta, Il Paradiso delle Signore sgancia delle anticipazioni incredibili, che fanno pensare che, nelle prossime puntate, possa succedere davvero di tutto. I fan della fiction più amata Rai non vedono già l’ora di scoprire cosa accadrà ai loro beniamini.

Per Roberto Landi, infatti, le cose potrebbero mettersi male. Sul web, si vocifera che l’uomo riceverà una lettera, che cambierà per sempre la sua vita. Anche altri protagonisti della soap dovranno affrontare qualche ostacolo. Dopotutto, si sa, la vita non può essere tutta rose e fiori e con Il Paradiso delle Signore lo abbiamo imparato bene.

I protagonisti hanno sempre a che fare con misteri e intrighi, con addii e nuovi arrivi. Scopriamo insieme cosa accadrà e andiamo a curiosare sulle altre anticipazioni della fiction, così da farci un’idea di quello che vedremo presto sul piccolo schermo.

Le anticipazioni della settimana

Dal 18 al 22 novembre, i fan de Il Paradiso delle Signore devono prepararsi a una serie di colpi di scena, perché andranno in onda delle puntate davvero stupefacenti. Se da una parte c’è Marta, che torna a lavorare al Paradiso, dall’altra c’è Elvira, che potrebbe fare i conti con una possibile gravidanza. In queste puntate, sarà Mirella stessa a fissare un appuntamento dal ginecologo a Elvira, in modo tale da togliersi qualsiasi dubbio. Difatti, anche Salvatore iniziava già a preoccuparsi per l’allontanamento di sua moglie, ignaro di tutto.

Nel frattempo, però, ci sono turbolenze anche in casa Puglisi. Maria, infatti, dovrà fare i conti con la verità di Matteo, che confessa la truffa Hofer, lasciando tutti senza parole. A quanto pare, la donna non accetterà il fatto che il suo fidanzato si sia fatto coinvolgere nel piano architettato da Guarnieri, per raggirare il fratello Marcello e il Paradiso delle Signore, decidendo dunque di troncare la storia. Matteo cercherà di farsi perdonare, ma Maria apparirà ferma sulla sua decisione. Intanto anche per Roberto sono in arrivo notizie catastrofiche.

L’improvviso abbandono

Per Roberto è in arrivo un momento davvero difficile. Mario Oradei, con cui da tempo intrattiene una relazione segreta, gli comunicherà di voler accettare l’offerta di lavoro arrivata da Roma. I due così si vedranno costretti ad interrompere il loro rapporto. Ma come mai Mario prenderà una simile decisione?

Tutto prenderà il via quando ad Oradei verrà consegnata una lettera dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Al suo interno troverà parole di odio e minacce verso la sua persona e non è dato sapere se ci saranno riferimenti anche alla sua storia con Landi.