Carlo Conti, a pochi mesi dal Festival di Sanremo cambia la serata cover: non sarà più come tutti la ricordano

Al Festival di Sanremo 2025 cambia tutto: la serata cover prevede delle importanti novità e non sarà come prima

Mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, lo show musicale che ogni anno regala grandi emozioni a migliaia di telespettatori.

Dopo cinque anni di successi grazie alla conduzione di Amadeus, nel 2025 il timone passerà nelle mani del grandissimo Carlo Conti.

Il presentatore ha già condotto lo show nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017 ed ora è pronto a calcare nuovamente il palco dell’Ariston.

Un ritorno importante che, oltre al talento e alla presenza scenica di Carlo Conti, vedrà anche delle importanti novità per quanto riguarda le esibizioni dei concorrenti.

Si prevede un’edizione indimenticabile del Festival

La nuova edizione del Festival di Sanremo si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025 e la conduzione è stata affidata al grande Carlo Conti. Si prospetta un’edizione indimenticabile grazie al talento del direttore artistico e alle novità che sono previste per la kermesse musicale.

Manca ancora qualche mese all’inizio dell’evento più atteso dell’anno, ma le prime indiscrezioni stanno già emergendo. Carlo Conti ha già dimostrato in passato la capacità di creare uno spettacolo di intrattenimento ed inclusione e sarà sicuramente in grado di portare avanti l’eredità lasciata da Amadeus.

Le novità della kermesse più attesa dell’anno

Innovazione e cambiamento sono le priorità della nuova edizione del Festival di Sanremo e Carlo Conti ne sarà il principale portavoce. Il grande pubblico aspetta con ansia di scoprire tutte le novità previste per la kermesse musicale di Rai 1 e sicuramente anche quest’anno ne vedremo delle belle. Sono emerse già moltissime indiscrezioni come ad esempio i big che parteciperanno alla competizione: tra questi emerge il nome di Elodie, Blanco e in molti sperano di vedere Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston.

Tuttavia, com’è riportato dall’account @Cinguetterai sulla piattaforma “X.com“, un’importante novità riguarda l’esibizione delle cover. Nel corso di questa serata, che generalmente si tiene il venerdì, i big in gara potranno duettare tra loro e gareggeranno con una sola canzone. In questo modo potranno partecipare più concorrenti e la serata non si concluderà troppo tardi. Il direttore artistico, in diretta dalla Milano Music Week, ha svelato: “Visto che è mia intenzione aumentare il numero dei partecipanti, [..] Nella serata delle cover, invece, gli artisti in gara potranno fare un duetto tra loro e presentare una sola canzone”, sono le parole di Carlo riportate dal sito web “adnkronos.com“.