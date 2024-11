Carlo Cracco, quanto costa mangiare nel suo rinomato ristorante: il conto finale non è per tutte le tasche

Per chi desidera sperimentare un’esperienza culinaria raffinata, il ristorante di Carlo Cracco è la soluzione ideale

Gustare le prelibatezze studiate e realizzate dal grandissimo Carlo Cracco, chef di fama internazionale, è un’esperienza a dir poco memorabile.

Carlo non è solo un professionista qualificato ed un maestro dell’arte culinaria, ma è stato anche un visionario poichè è riuscito a trasformare la sua passione in un progetto di alta imprenditoria.

L’ex giudice di Masterchef ha avviato diverse attività a Milano che si contraddistinguono per l’alta qualità delle materie prime e per la creatività di ogni prelibatezza.

Mangiare nel suo ristorante è una vera e propria esperienza culinaria che ha un costo piuttosto elevato e non sempre adatto alle tasche di tutti.

La tradizione della cucina italiana unita all’innovazione

Carlo Cracco è uno chef italiano che ha trascorso gran parte della sua vita nelle cucine stellate del mondo intero. L’esperienza lo ha portato ad avviare due attività imprenditoriali a Milano: il “Ristorante Cracco” e “Carlo e Camilla in segheria”.

Carlo è riuscito a conquistare il palato del mondo intero con la sua gastronomia che unisce la tradizione della cucina nazionale con l’innovazione di piatti unici e creativi. Il suo stile culinario lo ha reso senza dubbio un punto di riferimento per moltissimi professionisti del settore, ma ha anche catturato la curiosità di migliaia di persone che desiderano assaporare le sue creazioni.

Quanto costa mangiare nel ristorante di Carlo Cracco

Il Ristorante Cracco si trova a Milano, precisamente nel cuore della città in Galleria Vittorio Emanuele II. In questo ambiente raffinato ed elegante, si possono assaporare le prelibatezze studiate dall’ex giudice di Masterchef. Una delle domande più frequenti riguarda proprio il costo per una cena completa nel ristorante dello chef internazionale. I prezzi naturalmente sono più elevati rispetto ai comuni ristoranti, ma mangiare da Cracco può essere l’occasione per celebrare un evento speciale e da ricordare.

Per il menù a la carte, si può scegliere tra 3 antipasti ad un costo che varia dai 50 ai 70 euro. Per i primi piatti Cracco propone due tipologie di risotti, uno allo zafferano e l’altro al burro nocciola con rane e aglio, ad un prezzo che si aggira intorno ai 50 euro. Lo chef veneto ha selezionato dei secondi piatti che sono una vera e propria prelibatezza: il salmerino con funghi, insalata di alghe e colatura di alici si può assaporare al costo di 130 euro. Per coloro che prediligono la carne, lo chef offre un petto di faraona gratinato ai capperi.

Cracco offre poi la possibilità di acquistare il menù degustazione a 215 euro a persona con cui potrete assaggiare una grande varietà di creazioni dello chef come la zuppa di ranocchi e rane fritte, l’insalata russa caramellata, la trota alla vicentina e cacao amaro e molto altro.