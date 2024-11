Insieme in un nuovo format: Mediaset, la richiesta del pubblico è chiara | Per quale reality potrebbero candidarsi

Appello a gran voce dal pubblico a due volti della rete Mediaset: tutti vogliono vederle insieme in questo format pazzesco.

A quanto pare non sono bastati i numerosi cambiamenti che Mediaset ha messo in campo negli ultimi anni. Proprio in questi giorni un’idea incredibile circola sul web facendo impazzire gli utenti.

Si pensa che questa richiesta possa essere accolta dalle due protagoniste della storia. In fondo entrambe di recente si sono messe in gioco in un reality e potrebbero rifarlo.

Dopo aver assistito al loro debutto in un programma molto seguito, numerosi utenti hanno infatti immaginato il fantastico duo protagonista di un altro programma che farebbe record di ascolti.

Un grande ritorno e un appello ai due volti Mediaset: di nuovo insieme?

Quest’anno è stato segnato in Mediaset da un ritorno che da anni veniva richiesto. Stiamo parlando di uno dei reality che da anni non vedeva più la luce ossia La Talpa. Il reality show è stato apprezzato in parte dal pubblico anche se gli ascolti non si sono rivelati essere vincenti. Non a caso le ultime puntate sono state messe insieme per un unico appuntamento finale.

Nonostante questo, gli spettatori si sono affezionati ai concorrenti e due in particolare hanno attirato l’attenzione in quanto assieme hanno fatto scintille. Ecco perché online sono arrivate decine di richieste per questo duo improbabile.

Il magic duo del reality: le rivedremo ancora insieme in tv

Richieste a gran voce per due concorrenti del reality La Talpa. Si tratta di Marina La Rosa e Veronica Peparini: due star che hanno fatto faville all’interno del reality condotto da Diletta Leotta. Dopo l’ultima esilarante scena che ha visto assieme Marina e Veronica, un’utente ha scritto su X: “Ma dove si firma per vedere Marina e Veronica a Pechino Express?”.

MA DOVE SI FIRMA PER VEDERE MARINA E VERONICA A PECHINO EXPRESS?? #LaTalpa pic.twitter.com/KAVW8ojuFc — Marty ⭐️⭐️ (@ninaaiutoo1204) November 25, 2024

In effetti le due star sembrano davvero l’ideale per costituire una delle coppie del gioco di Pechino Express, il reality avventura di Sky che ogni anno raccoglie un parterre di fan immenso. Tra la coreografa e l’attrice sembra essere scattata la scintilla dell’amicizia: vederle in una delle prove di La Talpa ha convinto telespettatori e telespettatrici che potrebbero essere ideali per partecipare ad altri format.

Chissà che i vertici di Sky non decidano di accogliere questa richiesta. In fondo la soddisfazione del pubblico è la priorità per queste reti ed inoltre non sembrano essere due donne che si tirano indietro davanti a una nuova avventura. Il tutto potrebbe però realizzarsi solo l’anno prossimo quindi al pubblico non resta che attendere.