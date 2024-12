Carlo Conti, il suo telefono resta muto a pochi mesi da Sanremo: “Aspetto la loro telefonata” | Appello in diretta tv

Il grandissimo conduttore Rai è ancora in attesa della loro telefonata: lo ha confessato in diretta televisiva

Carlo Conti, un grande protagonista della televisione italiana, è pronto per una nuova ed entusiasmante avventura al timone del Festival di Sanremo.

“La Rai non può fare a meno del Festival, Sanremo non può fare a meno della Rai” sono le parole di Carlo riportate dal sito web “Ansa.it“.

I telespettatori hanno già avuto modo di vederlo sul palco dell’Ariston e grazie alla sua eleganza e professionalità, è riuscito a farsi amare dall’intera nazione.

Il nuovo direttore artistico raccoglierà l’eredità di Amadeus, ma sicuramente sarà in grado di lasciare un’impronta indelebile nella storia del Festival.

Le novità in vista del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti sarà il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. Per questa nuova edizione sono previste tantissime novità che faranno letteralmente impazzire il grande pubblico. La selezione degli artisti in gara renderà questa edizione memorabile ed i colpi di scena potrebbero regalare attimi indimenticabili.

I big in gara saranno 30, più del previsto, e ci saranno duetti anche tra di loro nella serata delle cover. Ma non è tutto poichè sul palco dell’Ariston potrebbero salire dei grandissimi ospiti di fama internazionale che lasceranno senza fiato migliaia di telespettatori.

Carlo Conti lancia il suo appello: “Aspetto la loro telefonata..”

Mancano pochi mesi all’inizio della kermesse musicale più amata della televisione italiana che sarà condotta dal grandissimo Carlo Conti. Ad affiancare il direttore artistico ci sarà anche Alessandro Cattelan che si occuperà del Dopofestival. “Ho proposto ad Alessandro questa idea di adattarsi soprattutto perché volevo anche ampliare i giovani, rimetterli a parte e quindi fare una sorta di talent”, sono le parole di Carlo riportate dal sito web “Leggo.it“. Ospiti nel programma “Cinque minuti” di Bruno Vespa, Conti e Cattelan hanno chiarito le indiscrezioni che sono spuntate sulla prossima edizione del Festival.

In merito alla partecipazione di Fedez e Tony Effe e al loro trascorso dissing, il direttore artistico ha dichiarato: “Sono due ragazzi intelligentissimi: canteranno e basta, ne sono sicuro”. Tuttavia, l’attenzione è focalizzata su alcuni rumors in merito alla partecipazione di due superospiti, ovvero Damiano David e Jovanotti. Come riporta “leggo.it“, Carlo Conti ha espresso il suo grande desiderio di vederli sul palco dell’Ariston ed ha ammesso: “Magari, io aspetto la loro telefonata. Se chiamo e mi dicono di no poi ci rimango male”.