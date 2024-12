Questa bambina dal sorriso dolce oggi è uno dei volti più amati della tv: riconoscerla al primo sguardo è impossibile

Il sorriso e lo sguardo sono inconfondibili, ma il cambiamento è incredibile: la riconosci? Si tratta di una star famosissima.

Alcuni dettagli del volto sono proprio gli stessi, ma gli anni passati sono molti. Prova a riconoscerla comunque: è una vip italiana che ci ha accompagnato in tantissime vicende.

Una carriera invidiabile e un viaggio all’estero per lei. I mutamenti sono stati tanti, è cresciuta e molto cambiata.

Oggi è una donna sicura di sé e delle proprie capacità, un tipo di consapevolezza che si acquisisce solamente con la crescita e con tanti risultati e soddisfazioni. Avete capito di chi si tratta?

La vip italiana nel corso degli anni: quando il talento è di casa

Si tratta di una conduttrice che per anni ha affollato con storie e ospiti i nostri pomeriggi, anche quelli più pigri. Una compagna pomeridiana che, tra inchieste e racconti, non ci ha mai lasciato da soli. Parliamo niente di meno che di Barbara d’Urso, una donna forte che non si è mai rassegnata, nemmeno dopo i numerosi cambiamenti imposti dalla sua rete di appartenenza, Mediaset, che sono sfociati nel suo abbandono del programma.

Pomeriggio 5, infatti, era diventato un programma di costume: i riflettori, lo stile di conduzione, ogni cosa poteva essere ricondotta alla sua conduttrice e alla capacità che aveva di creare grandi legami col pubblico attraverso lo schermo. Anche ‘Barbarella’ si unì alla moda scoppiata qualche tempo fa che aveva visto numerosi vip condividere online foto di quando erano bambini o bambine.

Nessun inciampo per la nostra conduttrice: talentuosa era…e talentuosa è rimasta

Barbara d’Urso è stata richiamata a gran voce dal pubblico. Non tutti, infatti, hanno apprezzato la conduzione della nuova star di Pomeriggio 5. Direttamente da La7 era arrivata la giornalista Myrta Merlino: l’intento era quello di dare un taglio ancor più giornalistico al programma, si trattata di una delle nuove linee imposte dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Ancora oggi telespettatori e telespettatrici sentono la sua mancanza. Probabilmente, nonostante la estrema professionalità e competenza di Myrta Merlino, si sente la mancanza di colei che era diventata iconica, e che molti ormai associavano direttamente al programma di Canale 5. Chissà che prossimamente non torni sotto i riflettori dello studio Mediaset in cui è stata ospite per anni ma nel frattempo tutti gli occhi sono puntati sui suoi più imminenti progetti.