Rai tenta il colpaccio per Capodanno: due grandi artisti hanno già firmato | Saranno sul palco in Calabria

Dopo le numerose polemiche per il Capodanno di Roma, la Rai annuncia una doppia vittoria per la sua prima serata.

L’attesa per l’evento socio-popolare più in vista dell’anno in Tv, il Festival di Sanremo, è palpabile, ma tantissimi sono già entusiasti per il più imminente Capodanno della Rai. La scelta degli artisti, infatti, quest’anno è davvero eccellente secondo il parere di molti.

L’attesa per conoscere i nomi di chi avrebbe partecipato all’evento Rai di Capodanno è stata lunga. Finalmente i nomi sono stati palesati, e in particolare sono stati due cantanti a far gridare approvazione a telespettatori e telespettatrici.

Si tratta di voci che abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo in più occasioni, voci che sono giunte sul podio e in alcuni casi hanno trionfato con la loro canzone al Festival: ecco di chi si tratta.

Tutto sul Capodanno in Rai: ecco chi guiderà l’evento dell’ultima notte dell’anno

A condurre la serata sarà uno dei conduttori di punta della rete. Passato per vari Quiz show, quest’anno gli è stato affidato il ruolo di conduttore di uno degli eventi televisivi più importanti dell’anno, che sarà senza dubbio in sottofondo in milioni di case il 31 dicembre in attesa del brindisi della mezzanotte.

Si tratta di Marco Liorni, noto per la conduzione di Reazione a Catena e ora di L’Eredità, apprezzato per la sua compassatezza, competenza e accoglienza e uno stile di conduzione che piace al pubblico generalista. Ciò che stupisce ed entusiasma ancor di più, però, è il reclutamento di due artisti di altissimo calibro che si esibiranno sul palco calabrese.

Due artisti da sogno sul palco davanti alle telecamere Rai: un Capodanno da urlo

Due grandissimi artisti sono stati svelati da Liorni in quanto partecipanti della serata Rai di Capodanno. Avete indovinato di chi si tratta? Sono niente meno che Arisa e Diodato. Due artisti che si sono distinti per la loro voce e per la bellezza dell’interpretazione dei testi che hanno cantato nel corso degli anni. Come dimenticare, poi, le loro vittorie al Festival di Sanremo: Arisa e Diodato hanno vinto rispettivamente con le canzoni Sincerità e Fai Rumore.

Se l’ansia per l’arrivo della serata era palpabile, adesso l’entusiasmo dei futuri telespettatori è davvero alle stelle. Quest’anno il Concertone Rai di Capodanno avrà luogo nel suggestivo scenario offerto dalla meravigliosa Calabria, luogo troppo spesso sottovalutato. Non resta che assaporare questa novità e attendere ancora che le rivelazioni vengano sciorinate man mano dal conduttore.