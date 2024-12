Alessandro Borghese, puoi festeggiare Capodanno nel suo ristorante ma a che prezzo? Il menù non è per tutte le tasche

Un Capodanno stellare nel ristorante dello chef tra i più famosi d’Italia: voto dieci per Alessandro Borghese, ma ecco a quale prezzo.

Quasi tutti si sono ormai organizzati per il cenone di Capodanno, il giorno dell’anno in cui è obbligatorio mangiare e divertirsi per festeggiare la chiusura di un anno trascorso e l’apertura del nuovo in arrivo.

Se c’è ancora qualcuno che non ha deciso cosa fare e non ha voglia di cucinare, c’è una opportunità incredibile.

I palati più fini si sono rivolti al Ristorante Alessandro Borghese – il lusso della semplicità con sede a Venezia, in Ca’ Vendramin Calergi.

Una cornice fantastica per una cena ancora più di classe: un menù evento pensato specificatamente per il Capodanno arriva sulle tavole del ristorante. Se vi state chiedendo quanto costa, ecco che succede quando arriva il conto.

Il lusso della semplicità: Alessandro Borghese ancora sulla cresta dell’onda con uno speciale menù

Se avete prenotato nel ristorante veneziano di Borghese, allora vi aspetta una esperienza gustativa e visiva davvero impressionante. L’evento pensato presso il ristorante per il Capodanno 2025 è chiamato “Caleidoscopio Colors & Food” e inizia con un cocktail di benvenuto.

Successivamente vedremo portare a tavola i “cicchetti” veneziani, che vedono i cicchetti tradizionali con un tocco di innovazione dello chef. Ad esempio ci sarà il baccalà mantecato con chip di polenta al nero di seppia e lampone fermentato, una polpettina di guancetta di vitello, mayo ai porcini e polvere di cipolla bruciata e molto altro. Si procederà con gli starter, che prevedono piatti gustosissimi tra cui la seppia nostrana, caviale baikal, verdurine dagl’orti della Laguna, mandorla e agrumi.

Le papille gustative ti ringrazieranno, ecco il portafoglio cosa farà

Dopo gli starter ci sarà la vera star di questa cena di Capodanno: l’astice blu con fegato di rana pescatrice, cardo e burro al tartufo bianco. Seguiranno un pre-dessert e, infine, un dessert, dopo il quale si farà il brindisi di mezzanotte con calici di Brut Rosé 2016 – AB – il lusso della semplicità. Potreste pensare sia finita qui, invece giungerà a deliziarvi il tradizionale cotechino e lenticchie e…la famosa Cacio&Pepe di Alessandro Borghese, uno dei cavalli di battaglia dello chef.

Volete conoscere il prezzo della serata? Per partecipare all’evento e degustare la cucina dello chef ci vogliono 400 euro, che comprendono anche la parte di intrattenimento che vedrà ospite anche alla consolle la dj Flavia Sabatino. Una serata quindi di buon cibo e tanto divertimento.