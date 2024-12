Eva Grimaldi, pubblico in rivolta dopo le sue parole: “…appena va in nomination” | I microfoni hanno registrato tutto

Beccata con le mani nel sacco: il video è già diventato virale, le parole di Eva Grimaldi potrebbero costarle davvero molto.

Una delle entrate più attese di quest’anno nel noto reality show di Mediaset: parliamo proprio di lei, la vip Eva Grimaldi, che ha preso parte a una serie di dinamiche che sono andate a crearsi tra i concorrenti dello show.

Anche quest’anno il Grande Fratello sta riscuotendo un incredibile successo, e numerosi sono i fan che conoscono ogni dettaglio delle conversazioni tra gli inquilini.

L’intervento di Eva Grimaldi, infatti, non è certo passato inosservato a spettatori e spettatrici.

La donna è intervenuta su una questione piuttosto delicata: le sue parole hanno immediatamente creato due fazioni tra il popolo del web. Le affermazioni che ha fatto sono tanto forti che hanno portato a un dissenso inaudito tra utenti.

Eva Grimaldi, le sue parole non sfuggono: pochi secondi di video scatenano in panico

Tutto è accaduto nel corso di una conversazione il cui argomento era la relazione complessa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, uno dei rapporti più chiacchierati di questa edizione. Parlando con Shaila, Eva Grimaldi ha pronunciato delle parole che sono state reputate davvero controverse dal pubblico a casa.

“Oh, te l’ho detto, se tu vuoi, lo usi e basta”: questa la frase incriminata pronunciata da Eva. Vero è che bisognerebbe conoscere a fondo il contesto in cui tale affermazione è stata fatta, e non è mai bene giudicare una frase estrapolandola dal discorso, per altro senza vedere bene l’espressione di chi la sta pronunciando. Nonostante ciò, il popolo del web si è scatenato non poco: ecco cosa si augurano in molti.

Un rapporto difficile e una frase controversa: tutto in pasto al web, ecco cosa intimano gli utenti

Molti utenti su X hanno pubblicato il video con la scena incriminata, scrivendo commenti molto critici: “Eva ha deciso di uscire e noi le indicheremo la porta appena va in nomination”. Non finisce qui perché altri utenti hanno sottolineato: “Fuori Eva Grimaldi subito”.

Alcuni utenti, invece, si schierano dalla parte di Eva, accogliendo le sue parole come quelle di una donna forte che è dalla parte delle donne anche in questa circostanza: “Eva Grimaldi l’essenza che mancava, vi farà impazzire perché lei non ha niente da perdere. IMMENSA”. Non resta che attendere le prossime nomination per vedere cosa accadrà a Eva.