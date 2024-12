“Sempre in cerca di clip”: Stefania Orlando, la prima stoccata è contro di lei | Veleno dopo poche ore in Casa

È entrata da poche ore e ha già scatenato il caos in casa: Stefania Orlando torna nella casa del GF più agguerrita che mai.

Nella puntata di lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando è tornata ad essere una gieffina a tutti gli effetti. Il suo rientro in casa, dopo aver partecipato ad un’edizione che aveva riscontrato parecchio successo, vinta da Tommaso Zorzi, ha sorpreso un pò tutti.

A distanza di quattro anni dalla sua ultima partecipazione al Grande Fratello, il pubblico a casa si aspettava che, una volta varcata la porta rossa, gli animi sarebbero stati più mansueti, ma non è andata affatto così. Non appena ha messo piede dentro casa, la Orlando ha subito battibeccato con Beatrice Luzzi, opinionista del reality, insieme a Cesara Buonamici.

A quanto pare, l’attrice avrebbe rivangato questioni dello scorso anno, quando a essere una gieffina era proprio lei, chiedendo a Stefania il perché l’avesse additata come vittima, durante Pomeriggio Cinque. Ma, Beatrice a parte, l’ingresso della showgirl ha portato parecchio scompiglio in casa, tant’è che, dopo poche ore, si è sparso già del veleno. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Lotta tra primedonne

La discussione con la Luzzi è solo una delle tante che Stefania ha avuto e avrà nella sua carriera. La showgirl, infatti, non ha mai dimostrato di avere paura nell’esprimere la propria opinione. Per alcuni, questo è un pregio da apprezzare, mentre per altri è motivo di antipatia. In ogni caso, la donna continua dritta per la sua strada e lo ha dimostrato anche lunedì sera, quando ha affermato che Beatrice è stata brava a puntare sul cavallo giusto, visto che ora si trova seduta in studio come opinionista.

La verità che Stefania tende a difendere a spada tratta, ovviamente, è la sua verità, ma va pur sempre rispettata. Allo stesso modo, non ci ha pensato due volte a esprimere un parere su una delle concorrenti di quest’anno. Le è bastato davvero poco per giungere a questa conclusione, che ha fatto il giro del web, facendo discutere fuori e dentro la casa. Ecco cosa avrebbe affermato la Orlando.

La stoccata firmata Orlando

Entrata insieme a Eva Grimaldi e Maxime Mbanda, la showgirl si è dimostrata entusiasta di aver ceduto al corteggiamento di Alfonso Signorini ed essere tornata in quella casa che, quattro anni fa, le aveva fatto vivere grandi emozioni. Tuttavia, il cast che ha ritrovato è completamente diverso e ha dovuto adattarsi a questi nuovi protagonisti, non risparmiando i suoi pensieri. Nello specifico, Stefania Orlando avrebbe già puntato il dito contro una delle gieffine, accusandola di essere “Sempre in cerca di clip“.

🔴 Stefania Orlando lancia la prima stoccata nella clip di presentazione pubblicata dal #GrandeFratello: “Mariavittoria? E’ sempre in cerca di una clip però fa finta che non gliene frega niente.” pic.twitter.com/36RNdnrR7E — GF NEWS (@GF_news_) December 17, 2024

Stefania si riferisce alla giovane Mariavittoria Minghetti, la dottoressa del GF di quest’anno. Chiaramente, dopo le affermazioni della Orlando, il pubblico si è diviso a metà, tra chi continua a sostenere la ragazza e chi, invece, ha trovato nelle parole di Stefania un riscontro veritiero. Staremo a vedere, ora, se Stefania avrà ancora da ridire sui suoi coinquilini, aspettando che tiri fuori un’altra perla avvelenata.