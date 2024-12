Il Paradiso delle Signore, Adelaide e il doloroso tradimento verso Marcello: una profonda pugnalata alle spalle

Una delle fiction più amate della Rai torna a far sobbalzare i fan dalla sedia: ecco cosa accadrà ne Il Paradiso delle Signore.

Ci fa compagnia da quasi dieci anni, ma ancora non smette di sorprenderci e di lasciarci senza parole, Il Paradiso delle Signore ha delle novità incredibili in serbo per i suoi fan.

Ogni settimana, i telespettatori sono in ansia di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate. Oramai, le trame si sono fatte sempre intrigate e i protagonisti dello show sono diventati di casa.

Non c’è giorno che passa senza che Il Paradiso delle Signore registri numeri da record. Attenzione, però, perché i prossimi episodi saranno davvero sconvolgenti, specie per quanto riguarda Marcello. Adelaide metterà in atto un profondo tradimento nei suoi confronti e le cose potrebbero prendere una brutta piega. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Una decisione inaspettata

La settimana dal 16 al 20 novembre regalerà grandi chicche agli amanti de Il Paradiso delle Signore. Molte sono le vicende rimaste in sospeso e non vediamo l’ora di scoprire in che modo si evolveranno ma, a parte queste, c’è anche qualche novità che aggiungerà un pò di pepe alla storia. Adelaide di Sant’Erasmo, ormai sembra completamente coinvolta dal rapporto con Marcello, tanto da non essere intenzionata a dare una seconda possibilità a Umberto.

Nonostante la grande differenza d’età, tra i due la passione è forte e non lascia spazio all’immaginazione. Tuttavia, il Natale si sta avvicinando e la donna sarebbe intenzionata ad andare a Saint Moritz, con Odile o con Marta. Quest’ultima decide di declinare l’offerta, perché preferisce restare a Milano, mentre Odile propone una cena prenatalizia di famiglia. E, questo evento sarà motivo di discordia tra Adelaide e Marcello. Quello che farà la donna ha dell’incredibile, nessuno avrebbe mai pensato che potesse arrivare a tanto. Con un solo gesto, la contessa pugnala il suo bel Marcello alle spalle.

La cena della discordia

Decisa ad accettare il consiglio di Odile e organizzare questa cena prenatalizia, Adelaide sceglie di invitare Umberto, ma taglia fuori Marcello. Non vuole creare tensioni e metterlo a disagio. Ovviamente, questa decisione sarà un duro colpo per il ragazzo, che dovrà sentirsi chiaramente escluso.

Staremo a vedere come reagirà a tutto questo e, soprattutto, come si giustificherà la duchessa. A quanto pare, il Natale avrà un sapore diverso per Marcello. Non ci resta che attendere e vedere, con i nostri occhi, tutto quello che accadrà.