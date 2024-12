Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio spiazza il pubblico: “Dobbiamo capire cosa vuole fare” | Conduttrice verso l’esclusione

Il padrone di casa Mediaset sgancia una bomba incredibile: Pier Silvio Berlusconi sul futuro della conduttrice.

Pier Silvio Berlusconi non si ferma mai e continua a riprogrammare, continuamente, la sua rete. Padrone di casa Mediaset, l’uomo ha addosso parecchie responsabilità, ma non si lascia di certo intimorire da questo.

Recentemente, nei TG dei suoi canali, è andato in onda il discorso che ha fatto ai suoi dipendenti, prima delle festività natalizie, in cui ha ringraziato tutti per il lavoro svolto fino ad ora. Imprenditore tutto d’un pezzo, ma dal cuore tenero, come ha dimostrato anche nell’ultima puntata di This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin, che ripercorre il percorso di alcuni dei talenti di Amici.

Pier Silvio è un punto di riferimento per Mediaset e ogni sua decisione ha una certa importanza. Da quando ha preso le redini dell’azienda, ha dimostrato di non avere paura di sperimentare, di cambiare, di dare opportunità a volti che erano più sordina. Ora, però, pare che per una conduttrice le cose si stiano facendo più complicate. Ecco l’annuncio di Berlusconi, che ha lasciato senza parole chiunque.

Un anno ricco di soddisfazioni

Ora che il 2024 è quasi giunto a termine, Pier Silvio Berlusconi può fare un bilancio generale di quello che è stato l’andamento delle sue reti. Sicuramente, può tirare un sospiro di sollievo, perché molti sono i successi portati a casa. Ovviamente, primi tra tutti, i programmi di Maria De Filippi che, come ogni anno, continuano a conquistare i telespettatori. Non da meno, anche Verissimo, della Toffanin e tutte le soap turche che ci tengono compagnia, giorno dopo giorno.

Altri programmi, invece, sono stati più calanti, come il Grande Fratello, di Afonso Signorini e La Talpa, di Diletta Leotta, costretto addirittura alla chiusura anticipata. Nonostante questo, l’erede di Berlusconi non si scoraggia e punta sempre al massimo. L’importante è non abbattersi e avere ben chiari i propri obiettivi.

Mediaset punta a creare interazione con il pubblico a casa e, in questo, è imbattibile. Tra i tanti programmi, però, ce n’è uno che sembrerebbe essere sul filo del rasoio. Con lui, anche la conduttrice stessa. Vediamo insieme di chi si tratta.

La rivelazione di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi si è, finalmente, pronunciato su un argomento che è stato alquanto scottante, ovvero la presenza di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Dopo aver spodestato Barbara d’Urso dal suo trono, la Merlino ha imparato, piano piano, a farsi amare dai telespettatori, ma pare che il capo dell’azienda abbia rivelato: “Dobbiamo capire cosa vuole fare“.

Pier Silvio Berlusconi: “Merlino sarà confermata in Mediaset ma dovremmo parlare con lei. Si sta impegnando tanto è ottima professionista ma dovremmo anche capire cosa vuole fare lei: se continuare con Pomeriggio 5 o altro”. Conferme per Panicucci e Palombelli. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 12, 2024

La Merlino, dunque, sarebbe riconfermata in Mediaset, anche se non è detto che la rivedremo nello studio di Pomeriggio Cinque. Berlusconi ha lasciato intendere che non vuole rinunciare a una professionista come lei, sebbene ci sia un grande punto interrogativo attorno alla sua futura collazione.