Non c’è pace a Mediaset: deciso l’ennesimo cambio di programmazione | Novità incredibile per i fan della soap

Mediaset e il palinsesto ballerino: quest’anno, a casa Berlusconi, i cambiamenti sono tanti e continui, ecco cosa accadrà all’amata soap.

Probabilmente, quest’anno è il più movimentato in casa Mediaset. I telespettatori più affezionati alle reti stanno notando che c’è un cambiamento continuo sulla programmazione.

Prima lo scambio tra il Grande Fratello e La Talpa, poi la puntata di Amici della domenica che, anziché terminare alle 16:30 come sempre, sta terminando alle 16:00, lasciando mezz’ora di spazio in più a Verissimo, di Silvia Toffanin.

Tutti incastri, spostamenti e decisioni che vengono dai vertici, questo è ovvio. Ora, però, ad essere coinvolta è una soap amatissima dal pubblico di Canale 5. Rimarrai a bocca aperta quando scoprirai cosa c’è dietro questo ennesimo cambio di programmazione.

La soap recupera spazio

Questa settimana, i fan di Canale 5 e, in particolare, quelli di una soap davvero amata, possono tirare un sospiro di sollievo. Difatti, visto come erano andate le cose sabato scorso, ormai si pensava che la fiction fosse stata ridotta per sempre. Invece, arriva la sorpresa dai vertici Mediaset, che cambiano di nuovo le carte in tavola e danno vita a un’altra programmazione.

La soap in questione è l’acclamatissima Endless Love. Direttamente dalla Turchia, la storia di Kemal e Nihan ha fatto appassionare milioni di telespettatori che, ogni giorno, sono incollati allo schermo per seguire le dinamiche delle vicende. Dopo il tentativo fallito di spostare Segreti di famiglia nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, i vertici Mediaset hanno ben pensato di far tornare Endless Love, capace di registrare picchi di share stellari. Ora, però, l’ennesimo cambiamento riguarda il sabato pomeriggio. Ecco cosa accadrà.

Un nuovo cambio di programmazione

Tutti i telespettatori più affezionati di Endless Love, sabato scorso, avranno notato che la fiction Beautiful ha preso più spazio, terminando attorno alle 15:15, anziché alle 14:40. I fan della soap turca sono rimasti in attesa dell’inizio per circa mezz’ora, per poi scoprire che l’appuntamento era stata nettamente ridotto. Solitamente, la puntata del sabato è una delle più attese, insieme a quella del giovedì sera, perché è più lunga rispetto a quelle che vanno in onda dal lunedì al venerdì. Di conseguenza, le cose che accadono sono molte di più e le dinamiche diventano più avvincenti.

Fortunatamente, da sabato 14 dicembre, l’appuntamento della fascia pomeridiana tornerà a essere quello di sempre. Endless Love inizierà alle 14:45, per terminare alle 16:30, quando inizierà poi Verissimo. Nonostante l’ultimo sia stato un weekend festivo, Auditel ha registrato ascolti altissimi, che hanno superato il 23% di share, durante la messa in onda delle due soap.

Mediaset sa bene quanto siano fondamentali i numeri, in questo lavoro, quindi ha deciso di far tornare le cose come prima e ridare più spazio a Kemal e Nihan che, nel frattempo, stanno attraversando un periodo alquanto rocambolesco, tra nuove scoperte e vecchie conferme.