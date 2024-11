Festival di Sanremo, ex vincitore pronto a cambiare vita: per lui una carriera da attore | La proposta di un famoso regista

Un cantante che ha vinto il Festival di Sanremo sarebbe pronto a dare una svolta alla sua vita: ecco chi si avvicinerà al mondo del cinema.

Oramai, è iniziato il conto alla rovescia per il Festival della musica più amato di sempre, Sanremo. Quest’anno, dopo edizioni di successo, Amadeus ha deciso di abbandonare la nave Rai, per andare sul Nove. Al suo posto, Carlo Conti, che è pronto a raccogliere il testimone.

I fan del Festival, però, non stanno più nella pelle e vogliono scoprire chi saranno i volti che faranno da co-conduttori e, soprattutto, chi saranno i cantanti in gara, che si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria.

Ma, a proposito di vittoria, pare che un ex vincitore sia pronto a cambiare vita. Da cantante di successo, si vocifera che possa avvicinarsi al mondo del cinema e della recitazione. È un famoso regista a fargli una proposta difficile da rifiutare. Ecco di chi si tratta.

Le parole del regista

Di recente, durante il programma 5 in condotta, in onda su RaiRadio 2, un noto regista è stato intervistato da Serena Bortone e Francesco Cundari. Si tratta di Gabriele Muccino, che alle spalle ha una carriera ricca di successi e che ha ancora molti progetti in serbo per i suoi fan. Secondo quanto riportato da Leggo.it, l’uomo si sarebbe soffermato molto sulla strada che ha fatto negli anni, sugli ostacoli incontrati nel suo percorso. Nonostante tutto, però, le soddisfazioni sono arrivate e il regista ha saputo sfornare grandi film, con grandi attori.

Muccino, nel corso dell’intervista, avrebbe dichiarato di fare casting meticolosi, facendo provini che portino alla luce l’alchimia che c’è tra i vari personaggi dello show. Ogni personaggio viene visto più volte, in diverse scene, finché non arriva a convincere a pieno il regista. Tra tutto ciò che Muccino ha confessato e rivelato, c’è un dettaglio che non è passato di certo inosservato. A quanto pare, Gabriele vorrebbe avanzare una proposta a un ex cantante e vincitore di Sanremo. Scopriamo insieme quali sono state le parole del regista e a chi si riferisce.

Il sogno dei fan del cantante

Sempre secondo quanto riportato da Leggo.it, durante la sua intervista a 5 in condotta, Gabriele Muccino avrebbe fatto il nome di uno dei cantanti più apprezzati e amati degli ultimi anni. Dalla sua vittoria a Sanremo fino a quella all’Eurovision, la sua carriera è letteralmente esplosa, raggiungendo l’apice del successo, in Italia, ma anche all’estero. Ovviamente, stiamo parlando di Damiano David, frontman dei Maneskin.

Di recente, il ragazzo ha deciso di intraprendere la carriera da solista, sfornando un brano in solitaria. Quindi, nessuno esclude il fatto che possa immergersi anche in un’altra esperienza, come quella della recitazione. Se così fosse, il regista Muccino ne sarebbe davvero felice, dal momento in cui avrebbe dichiarato: “Se prenderei Damiano David in uno dei miei film? Certamente sì, con quella faccia e con quel fisique può essere tutto“.