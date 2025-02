Il Paradiso delle Signore, terremoto a casa Amato: tra Elvira e Salvo spunta un terzo incomodo

Dopo i colpi di scena avvenuti nella messa in onda di queste settimane, ci ritroveremo nel caos in casa Amato: al centro Elvira e Salvo.

Nelle ultime puntate gli appassionati del Paradiso delle Signore, tra le fiction Rai più seguite di sempre, si sono emozionati assieme ai protagonisti della serie. In particolare, si sono visti sotto i riflettori Clara e Alfredo, dopo tutto ciò che era accaduto con Irene.

Se il gesto di Alfredo ha scioccato e accontentato molti telespettatori, ora l’attesa è tutta per un’altra coppia. Stiamo parlando di Elvira e Salvatore, che abbiamo visto superare ostacoli e delusioni, anche grazie alla loro unione.

Non ha contato poco, inoltre, l’aiuto profuso dallo staff del Paradiso in diverse circostanze, soprattutto nella preparazione della casa pronta ad accogliere i neo-sposi. Nelle puntate in onda tra il 3 e l’8 di febbraio ci saranno novità particolari che riguarderanno proprio la famiglia Amato.

Caos in casa Amato: finiti i problemi dei giovani, iniziano quelli dell’altra generazione

La vicenda ha inizio con il ritorno di Luisa, madre di Elvira, a Milano. Questa, infatti, ha avuto un pesante litigio con il marito: si tratta di una pesante discussione che, si scoprirà, essere dovuta ad un presunto tradimento. Il padre di Elvira, infatti, avrebbe tradito Luisa con la propria segretaria: un avvenimento di cui si discuterà non poco in casa Amato. Ancora una volta, Elvira avrà l’onere di essere una buona confidente, così come aveva dovuto fare in precedenza con Clara e Irene.

Dopo questa rivelazione, vedremo, solamente nella puntata del 6 febbraio, come la quotidianità della casa dei neo-sposi Elvira e Salvo, si sconvolgerà proprio a causa della presenza di una persona “di troppo”.

Terzo incomodo, nuovo elemento nel nido d’amore di Elvira e Salvo: un amore a rischio?

Proprio la stessa Luisa, madre di Elvira, sarà colei che attenterà involontariamente alla serenità di coppia di casa Amato. La donna, infatti, rimarrà in casa loro per diverso tempo, sovvertendo gli equilibri di convivenza e quindi anche di coppia dei due. Nella puntata del 7 febbraio, ci sarà un vano tentativo da parte del papà di Elvira di far ragionare la moglie: questo chiederà, infatti, aiuto proprio al genero, Salvo.

Insomma, la presenza della “suocera” nell’abitazione di due sposi novelli è sempre un elemento che crea un certo scompiglio: non resta che attendere per capire fino a che punto andrà ad intaccare la serenità sentimentale di Salvo ed Elvira.