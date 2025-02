Sanremo, “licenziate i fonici”: l’esibizione mozzata in diretta | Della prima strofa non ha capito niente nessuno

Prima puntata ricca di colpi di scena: per i fonici di Sanremo si mette male, ecco cosa sarebbe accaduto sul palco.

Martedì 11 febbraio è iniziata, ufficialmente, la settimana di Sanremo. È uno degli eventi più attesi di tutto l’anno e quest’anno, forse, lo era ancora di più, visto in cambiamenti in atto.

Il pubblico affezionato al Festival ha dovuto dire addio ad Amadeus e si è preparato a dare il bentornato a Carlo Conti. Il conduttore, però, stando a quanto si legge dal web, non avrebbe dato allo show lo giusto spessore.

I telespettatori avrebbero definito la serata come un piatta, senza grandi picchi di spettacolo, anche se gli ascolti registrati sono stati parecchio gratificanti. Ma, conduttore a parte, a essere messi sott’occhio sarebbero stati anche i fonici. Ecco cosa sarebbe accaduto sul palco.

Inizio col botto

L’attesa per questo debutto era davvero molta. Anche se Carlo Conti era già stato direttore artistico del Festival di Sanremo, dopo anni di conduzione di Amadeus, il pubblico si era abituato a un altro genere di approccio. Per questo, tutti erano curiosi di vedere in che modo Conti avrebbe lasciato la sua impronta. Dopo appena pochi secondi dall’inizio, però, è andato via l’audio e parti del suo discorso sono andate perse. Nonostante questo, però, con l’arrivo di Antonella Clerici e Gerry Scotti, Carlo si è ripreso alla grande e ha continuato il suo show.

Tuttavia, pare che lo abbia fatto abbastanza velocemente, senza soffermarsi più di tanto sugli artisti in gara e sugli ospiti. Alcuni utenti avrebbero commentato, sul web, che Jovanotti sarebbe stato liquidato dal conduttore, perché forse stava rubando troppo tempo alla tabella di marcia. Rispetto ai Festival passati, infatti, quello di quest’anno ha l’intento di terminare prima le serate. Certo è che il pubblico a casa vorrebbe, quantomeno, godersi le esibizioni. A causa di un errore fonico, però, pare sia stato impossibile anche questo. Sale l’indignazione per quello che è accaduto.

Colpo di scena sul palco dell’Ariston

A quanto pare, sarebbe stato inevitabile notare il problema che ha coinvolto una dei ventinove artisti in gara. Parliamo proprio di Elodie, cantante romana che deve il successo, soprattutto, ad Amici di Maria De Filippi e che, quest’anno, è tornata in gara al Festival di Sanremo, portando il brano Dimenticarsi alle sette. Ha sceso le scale avvolta da un abito color argento, che ha messo in risalto tutta la sua bellezza. Che Elodie sia una vera star, questo è indubbio, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che la sua esibizione sarebbe iniziata in questo modo.

Il ritmo della canzone è esplosivo, in grado di coinvolgere chiunque, ma la prima strofa sarebbe stata del tutto incomprensibile. Per questo, sul web sono piovute critiche nei confronti dei fonici e qualcuno avrebbe, addirittura, scritto: “Licenziate i fonici“. Un’esibizione mozzata in diretta, difficile da dimenticare. Speriamo che, per le serate a seguire, non ci siano più problemi con l’audio, altrimenti Carlo Conti dovrà vedersela con un pubblico attento e puntiglioso, che si aspetta sempre il meglio da questo grande evento.