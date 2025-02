Figuracce a Sanremo, Jova a un pelo dal pubblico ludibrio | La regia stacca giusto in tempo le telecamere

Momenti di panico al Festival di Sanremo per Jova: è accaduto tutto in diretta, ma in pochi se ne sono resi conto

Il momento più atteso dell’anno è finalmente arrivato e migliaia di italiani sono concentrati sulla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

La prima puntata è stata una vera e propria esplosione di ritmo ed energia grazie al coinvolgimento del grandissimo Jovanotti.

Per circa 20 minuti, Jova si è trasformato in un ciclone di vitalità e con la sua performance è riuscito a coinvolgere non solo l’intero Ariston, ma anche il pubblico da casa.

Tuttavia, in pochi hanno notato ciò che è accaduto al cantante in diretta ed il momento di panico che ha vissuto all’inizio della sua performance.

Il ritorno del grande Jovanotti

Una band di tamburi, chitarre e bassi hanno dato il benvenuto all’iconico Jovanotti fuori dall’Ariston e sulle note de “L’ombelico del mondo“, il cantante è riuscito a far scatenare l’Italia intera. Il superospite della prima puntata non ha certamente deluso le aspettative dei fan che lo attendevano con ansia.

Jovanotti ha dimostrato anche la sua grande forza di volontà di tornare in pista dopo un brutto incidente. Sul palco dell’Ariston, ha ammesso: “Il mio fratello Asino, così San Francesco chiamava il suo corpo, si è azzoppato, ma viviamo in un’epoca in cui riescono addirittura a sostituire un osso. Ora sono un pò bionico, un pò titanico, sono anche fotonico!”.

Attimi di panico in diretta: Jova rischia tutto

Jovanotti, dopo aver trascorso un periodo complesso a causa di un grave incidente, è tornato più forte e con la sua energia è riuscito a far tremare l’intero Ariston. L’esibizione di Jovanotti inizia con il fischio in stile arbitro di Gerry Scotti e centinaia di tamburi intonano la melodia iniziale de “L’ombelico del mondo”. Il cantante appare luminoso e glamour con il suo completo dorato, ma soprattutto conquista i fan con la sua immensa energia. Tuttavia, prima di iniziare la sua performance, Jovanotti ha vissuto un momento di panico ma la regia ha prontamente cambiato l’inquadratura.

Come riporta il sito web “tvzap.it“, l’esibizione di Jovanotti è iniziata al di fuori dell’Ariston accompagnato dai tamburi dei Rockin 1000. Tuttavia, poco prima di varcare la soglia del teatro più famoso del mondo, Jovanotti ha rischiato di cadere sugli scalini di ingresso. L’incidente è accaduto in diretta, ma la regia è stata pronta a cambiare inquadratura. Lo scivolone del cantante, però, è stato ben visibile ma con la disinvoltura che lo caratterizza, ha proseguito la performance e con grande stile si è gettato tra gli abbracci e le carezze del suo pubblico.