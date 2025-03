Vanessa Scalera: dove abita l’attrice che interpreta Imma Tataranni | La sua casa è da rivista

La protagonista dell’amatissima fiction Rai ci rivela dove vive: ecco tutti i dettagli sulla nostra Imma Tataranni.

Era il 2019 quando, per la prima volta, andò in onda la prima puntata di Imma Tataranni- Sostituto procuratore. La fiction Rai, da allora, ha raccolto una valanga di successi e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire, di anno in anno, i risvolti della vicenda.

Probabilmente, il vero successo della serie è dovuto all’attrice protagonista, che rende il racconto ancora più avvincente. Ovviamente, parliamo di Vanessa Scalera.

Un vero talento, versatile al cinema, al teatro e in televisione, Vanessa ha conquistato folle di fan con la sua capacità di vestire più ruoli. Ma, scopriamo qualcosa di più riguardo la vita privata dell’attrice. Ecco dove abita.

Vanessa Scalera si racconta

Stando a quanto si legge sul web, l’attrice avrebbe confessato che la figura di Imma non la rispecchia per niente. Lei è liscia, con i capelli scuri, mentre la Tataranni è riccia, con una folta chioma rossa. Inoltre, la Scalera avrebbe detto che non vestirebbe mai quei colori sgargianti e appariscenti che, invece, veste Imma. Insomma, questo suo non sentirsi compatibile con il personaggio interpretato la rende ancora più talentuosa. Non è certo facile portare avanti, per anni, un ruolo che non senti affine alle tue caratteristiche. Eppure, Vanessa ci sta riuscendo alla grande. Ha vinto contro ogni pronostico, ha vinto una sfida con se stessa ed è riuscita a conquistare il pubblico Rai, in prima serata.

Oggi, però, Vanessa è diventata una celebrità anche sulla piattaforma Netflix. Interpreta Lucia, nell’amatissima serie TV Storia della mia famiglia. Un racconto commovente, che prende le mosse dal protagonista, Fausto, malato terminale, che cerca di garantire un futuro stabile ai suoi due figli, Ercole e Libero, appoggiandosi sulla sua famiglia. Inoltre, l’attrice aveva anche preso parte alla serie TV Disney Qui non è Hollywood, dove, grazie a una trasformazione incredibile, aveva vestito i panni di Cosima Serrano. Ma, dietro questa artista, che cambia mille volti e veste mille ruoli, c’è una donna, che ama godersi il tempo libero nella sua casa, che sembra uscita da una rivista.

Dove vive Vanessa Scalera

La Scalera vive nella capitale, nel quartiere Monteverde vecchio, scelto come residenza da tanti altri volti dello spettacolo e del cinema. È proprio a Roma che l’attrice ha iniziato a formarsi e a muovere i suoi primi passi verso quella carriera che, oramai, è decollata. L’elegante quartiere, situato su una collina che domina il centro storico e Trastevere, è un luogo perfetto in un vivere, una zona tranquilla.

Qui, si trovano solo case prestigiose e appartamenti suggestivi, ricchi di storia e di bellezza. Palazzi d’epoca, ville storiche arricchiscono le strade di Monteverde vecchio. La dimora dell’attrice, dunque, dovrà essere, sicuramente, una vera opera d’arte, un gioiellino. Non è un caso il fatto che i prezzi per vendere o affittare case, in questo quartiere, siano alle stelle. Per questo, infatti, ci si trova per lo più gente appartenente al mondo dello show business, con una maggiore entrata economica, tale da potersi permettere un certo lusso.