Rai, l’attesa ormai è finita: l’attrice è appena tornata sul set per le riprese | I fan della fiction sono già in delirio

Riprende a pieno regime la fiction più amata della Rai: i fan non vedono l’ora di conoscere l’evoluzione delle vicende

Sono tanti i programmi che la Rai mette a disposizione dei telespettatori italiani e che continuano a catturare la curiosità dell’intera nazione.

Fin dai suoi esordi, la Radiotelevisione Italiana ha rappresentato il fulcro dell’intrattenimento occupando un ruolo centrale nella vita di moltissime generazioni.

Oggi, la tecnologia mette a disposizione strumenti più avanzati e le fiction possono essere riviste anche su piattaforme streaming.

La Rai propone ancora una volta una fiction che ha fatto impazzire il mondo intero e che sta per tornare con nuovi e avvincenti episodi.

L’attesa è finita: la fiction tanto amata sta per tornare

La Rai si conferma ancora una volta come regina dell’intrattenimento e conquista l’Italia con una fiction avvincente ed originale. Dopo il successo delle prime due edizioni, una protagonista molto amata sta per tornare a catturare il cuore dei telespettatori con nuovi colpi di scena.

La protagonista ha già dimostrato il suo carisma e la forza nell’affrontare le sfide che le capitano, ma nella terza stagione dimostrerà di avere un intuito infallibile. La Rai, come sempre, continua a proporre contenuti di alta qualità e ancora una volta stupirà migliaia di telespettatori con questa chicca.

Sono iniziate le riprese della terza stagione

Il primo ciack è stato battuto a Roma, negli studi di Lux Vide al Formello, per una fiction che ha già conquistato il cuore di migliaia di italiani e che continua ad appassionare per i messaggi profondi che lancia al grande pubblico. Dopo il successo delle prime due stagioni, sta per tornare su Rai 1 la fiction ambientata a Genova e che ha come protagonista la celebre Maria Chiara Giannetta. L’attrice veste i panni di una poliziotta non vedente e che, nonostante la sua disabilità, dimostra un fiuto infallibile.

Si tratta di Blanca 3, la serie televisiva diretta da Nicola Abbatangelo. Come riporta il sito web “genova24.it“, Luca Bernabei, ceo di Lux Vide, ha dichiarato: “Blanca è libera dai pregiudizi, va dritta verso la verità senza guardare in faccia nessuno: è il nostro supereroe del quotidiano”. La seconda stagione è terminata con un colpo di scena inaspettato ed i fan sono impazienti di conoscere l’evoluzione delle vicende. Sui social è evidente la curiosità dei fan: “Una delle serie più belle trasmesse dalla RAI“, scrive un utente sul post pubblicato dall’account “tvsorrisi“. Non si sa per certo la data in cui verrà trasmessa in televisione, ma manca poco per conoscere tutti i dettagli di Blanca 3.