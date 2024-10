Stefano De Martino deve già guardarsi le spalle: vuole portargli via il timone di Affari Tuoi | Una sfida a sorpresa

L’amatissimo conduttore napoletano rischia grosso: ecco chi sarebbe la persona interessata a portare via a De Martino Affari Tuoi.

Il successo che Stefano De Martino sta avendo con Affari Tuoi è stato come un fulmine a ciel sereno. Se erano in tanti a credere che Amadeus sarebbe stato insostituibile, la maggior parte di loro si è ricreduta già dopo la prima settimana di messa in onda.

La sua simpatia e la sua spontaneità sono travolgenti, a tal punto da infastidire qualcuno, che forse teme la concorrenza. L’ex ballerino ha saputo dare al programma un gusto diverso, trasformandolo in una scuola di danza, facendoci arrivare le emozioni dei concorrenti in gioco e vivendole, egli stesso, in prima persona.

Insomma, era proprio quello che ci voleva per trascorrere un’ora in totale spensieratezza, davanti alla TV. Peccato, però, che qualcuno sia pronto a soffiargli il posto. La dichiarazione della conduttrice spiazza tutti e Stefano deve guardarsi bene le spalle, altrimenti rischia di rimanere con un pacco vuoto. Vediamo insieme di chi si tratta.

Un’intervista senza peli sulla lingua

Una nota conduttrice, qualche giorno fa, si è lasciata andare a una confessione inaspettata. La donna, in un’intervista al Corriere della Sera, ha riportato alcuni fatti interessanti riguardo la sua vita privata, il suo rapporto con il marito e con i figlio, ma anche il rapporto con il lavoro, al quale tiene molto ed è molto attaccata.

Ovviamente, sostenendo che Affari Tuoi potrebbe essere uno di quei programmi che potrebbe condurre volentieri, i fan di De Martino si sono messi in guardia. Difatti, nessuno si aspettava che proprio lei puntasse al game show di Stefano, eppure la verità è venuta a galla e per il conduttore potrebbe esserci aria di sfida. Scopriamo chi è questa integerrima conduttrice.

Una carriera tutta in salita

La donna che avrebbe messo gli occhi su Affari Tuoi è Caterina Balivo. Stando a quanto rivelato al Corriere della Sera, infatti, sia questo programma che Domenica In, sarebbero sfide che sente nelle sue corde. D’altronde, lo sappiamo tutti che la Balivo è una donna determinata, che non rinuncerebbe a un giorno di lavoro neanche qualora avesse la febbre o stesse davvero male, come lei stessa ha confessato.

Anche suo marito, Guido Maria Brera, sa bene quanto la donna sia dedita a ciò che fa. Per Caterina, la scalata al successo è arrivata pian piano, prima con il terzo posto a Miss Italia e poi con Scommettiamo che…?, al fianco dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Con il tempo, arriva ad avere un programma tutto suo, La volta buona, su Rai 1. E, ora che la Balivo ci ha preso gusto a condurre persino i game show, come Lingo, su La7, l’ipotesi di Affari Tuoi potrebbe farsi più concreta e arrivare alle orecchie di qualcuno ai vertici Rai. Staremo a vedere cosa accadrà.