“Ho perso mio figlio”: Paolo Bonolis nel baratro | Aveva solo 4 anni

Il conduttore si lascia andare a una confessione che ha dell’incredibile: Paolo Bonolis parla di suo figlio, per la prima volta.

Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ha fatto molto parlare di sé in merito a una confessione fatta nel salottino della Toffanin. Siamo abituati a vedere Silvia Toffanin sempre alle prese con le storie dei volti del mondo dello spettacolo della nostra televisione e del cinema, storie toccanti, ma anche storie divertenti. Questa volta, è toccato proprio a Bonolis.

Solitamente, il conduttore si mostra sempre sorridente al pubblico a casa, pieno di energia e pronto a strappare un sorriso a chiunque. In questa occasione, però, in una delle puntate di Verissimo, Paolo si è lasciato andare a una confessione a cuore aperto, che ha commosso i telespettatori.

Al centro, uno dei suoi figli. Il conduttore ha avuto due figli, Martina e Stefano, dal precedente matrimonio con Diane Zoeller e tre figli, Silvia, Davide e Adele, nati dall’amore con Sonia Bruganelli. Nell’intervista a Verissimo, però, Bonolis ha parlato proprio di quel bambino che ha perso quando aveva solo 4 anni. Scopriamone di più al riguardo.

Il racconto commovente di Bonolis

Da qualche tempo, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio, tuttavia tra i due i rapporti sono ancora ottimi e ci tengono a mantenere un certo legame anche per i figli avuti insieme. Quasi tutti, però, ricorderanno una delle ultime interviste fatte insieme, proprio nel salottino di Silvia Toffanin.

Il conduttore ha parlato apertamente della sua famiglia allargata, confessando: “Ho perso mio figlio“. Fa riferimento a Stefano, avuto dal primo matrimonio. Paolo ammette di aver sacrificato la famiglia per la carriera e di essere stato un padre assente. Quando ha rotto i rapporti con la sua prima moglie, non è stato in grado di restare vicino ai suoi due figli. Ora, però, anche grazie a Sonia, è riuscito a comprendere bene il significato del termine “noi” e a mettere da parte il termine “io”.

La famiglia prima di ogni altra cosa

Anche se il matrimonio con la Bruganelli è giunto al capolinea, Bonolis ha imparato tanto da lei, soprattutto che la famiglia ha la precedenza su tutto. Con Sonia, il conduttore ha avuto altri tre figli e la primogenita, Silvia, è nata con gravi problemi di salute. Bonolis, però, ha capito quanto sia importante starle accanto e sostenerla sempre.

Nonostante la sua carriera vada a gonfie vele, l’uomo ha appreso quanto sia importante dare alla famiglia le giuste attenzioni, quelle che merita davvero e a mettere l’amore sempre al primo posto.