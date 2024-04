Aletta parasole, non serve solo a proteggerti dai raggi: il suo vero scopo è questo

L’aletta parasole non serve solamente per coprire il conducente dai raggi solari, ma può diventare una vera e propria alleata alla guida.

In questi anni la tecnologia ha preso il sopravvento, anche per quanto riguarda il mondo automobilistico. Basti pensare ai numerosi optional che fino a qualche anno fa potevano essere solamente frutto di una spiccata immaginazione. Se dapprima parcheggiare era un’impresa, oggi i sensori alla guida permettono di farlo in maniera semplice e funzionale.

Per poi proseguire con l’avvento del sistema di infotainment, una tecnologia che permette di controllare l’automobile in tutta comodità, collegando sistemi radio, di navigazione e riproduzione multimediale. Infine, come non citare i nuovi modelli che dispongono della guida automatica: un sistema importante che ha ridotto notevolmente gli incidenti causati da colpi di sonno.

Insomma, la tecnologia può rivelarsi importante in un’automobile, ma talvolta dimentichiamo come strumenti decisamente più tradizionali possono risultare anch’essi importanti. Da qui l’aletta parasole, che come si può dedurre dal nome ha come funzione primaria quella di garantire una buona visuale al conducente e al passeggero. Questa, in realtà, dispone di una funzionalità aggiuntiva, ma essenziale per ogni guidatore e per la sua stessa sicurezza.

Aletta parasole: tutti gli utilizzi

Oltre all’utilizzo comune, alcune alette parasole dispongono di specchietti e porta tessere. Il che è alquanto comune, nonché davvero utile perché permette di avere, per esempio, il biglietto dell’autostrada a portata di mano. Questo consente di tenere con sé carte in quel momento importanti, senza il bisogno di distrarsi a cercarle durante la guida. Stesso discorso per lo specchietto, a portata di mano, ma vicino alla visuale della strada. Sebbene siano funzioni studiate ad hoc, non molti sanno che l’aletta parasole ha una funzione secondaria, ossia quella di tenere con sé lo smartphone.

Aletta parasole e porta smartphone

Può suonare strano solo al pensiero, ma la verità è che l’aletta parasole può tenere ben saldo il telefono, così da averlo in un punto strategico in caso di emergenza o sosta al semaforo. Come sappiamo non è consentito l’utilizzo alla guida, ma questa posizione è indubbiamente più pratica per non perdere d’occhio la strada.

Non a caso, in commercio esistono dei supporti smartphone da auto regolabili con microventose. Questi dispositivi sono disponibili su Amazon e si fissano con una sorta di mollettone che andrà ‘pinzato’ nell’aletta quando chiusa. Sebbene sia giusto ribadire che l’utilizzo del telefono alla guida non è consentito, può sostituire tranquillamente i tradizionali supporti da cruscotto.