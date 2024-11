Altro che marchi da centinaia di euro: per i tuoi occhi la soluzione migliore è la più economica | Lo hanno rivelato gli esperti

Non sprecare più soldi in grandi marchi ma impara a sfruttare soluzioni più economiche: ecco quello che devi usare per i tuoi occhi.

Spesso e volentieri ci ritroviamo a farci inculcare che i prodotti funzionali ed efficienti siano solo quelli appartenenti a grandi marchi. La convinzione che più una cosa costa e più è buona, ci porta a spendere e sprecare denaro inutilmente perché esistono soluzioni molto più pratiche e anche molto più economiche.

Che si tratti di casa, bellezza e cura del corpo, o quant’altro, devi sapere che, sul mercato, ci sono delle alternative che potrebbero stupirti per le loro qualità. In particolare, noi ne abbiamo scovata una per i tuoi occhi, che darà filo da torcere a tutti i brand di lusso e costosi.

Difatti, è stato eseguito un test su un prodotto in particolare, che viene utilizzato dalla maggior parte delle donne e ne è venuto fuori che al primo posto della classifica c’è quello appartenente a un marchio che nessuno avrebbe mai immaginato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La routine della tua bellezza

Oramai, sono sempre di più le donne che seguono una routine di bellezza, con tanto di skin care, da eseguire al mattino e alla sera. Ovviamente, i prodotti da utilizzare variano anche a seconda del tipo di pelle, ma c’è un must have che accomuna tutte e che deve essere utilizzato sempre, se ci tieni ad avere uno sguardo fresco e luminoso. Si tratta della crema per il contorno occhi, che idrata, rimpolpa e riduce i segni del tempo. Ma, siccome la pelle attorno agli occhi è molto più sottile e delicata rispetto a quella di tutto il viso o di tutto il corpo in generale, per trattarla occorre trovare un prodotto che la rispetti.

Per questo, Saldo, una rivista svizzera di consumatori, ha esaminato 10 creme per il contorno occhi, compresi dei prodotti che si trovano sul mercato italiano. Il laboratorio di analisi SGS Institut Fresenius di Taunusstein, in Germania, ha condotto il test su un campione di dieci donne di età compresa tra i 27 e i 63 anni. In particolare, è stata effettuata la misurazione dell’umidità, sia prima dell’uso della crema, sia sette ore dopo dall’applicazione. I risultati sono sorprendenti.

I risultati del test

Tra tutte le creme che sono state prese in analisi, ce n’è una che si è particolarmente distinta, ovvero la crema occhi antietà Q10+ Cien, che trovi in un qualunque supermercato Lidl. Dopo sette ore dall’applicazione, questo prodotto è in grado di aumentare l’umidità della pelle del 40%. Al secondo posto, si posiziona la crema I am from, venduta da Migros. Ovviamente, i risultati hanno lasciati tutti senza parole, perché hanno portato a galla una realtà alla quale non tutti credevano e cioè che non è il nome del brand a fare la qualità del prodotto.

La crema venduta da Lidl è la perfetta soluzione per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo. D’altra parte, alcune creme più note e molto più costose sono state bocciate poiché mostrano un aumento dell’umidità al di sotto del 10%. Parecchie creme analizzate, poi, contengono sostanze tossiche, sostanze che possono scaturire reazioni allergiche. In particolare, parliamo del limonene, del geraniolo e del linalolo. Tra le creme che vengono comunque apprezzate per le loro componenti, c’è la Nivea Q10, valutata come “buona”.