Bollette, fate super attenzione a questi elettrodomestici: in bolletta sono loro a distruggervi

Bolletta dell’energia elettrica: i costanti aumenti sono anche colpa degli elettrodomestici dei consumatori, ecco i peggiori.

Negli ultimi anni ci sono stati degli aumenti consistenti dal punto di vista dei consumi del gas e dell’energia elettrica: questo ha messo nei guai non pochi cittadini, alcuni dei quali erano già in difficoltà precedentemente.

Il costo della vita in generale è aumentato di parecchio, infatti anche i costi dei generi alimentari sembrano stare pian piano lievitando: questo è causato in gran parte dal fatto che le risorse del nostro pianeta, che stiamo utilizzando senza criterio e nella sola ottica del guadagno, stanno terminando.

Per questo molti ricercatori e persone che fanno parte dell’ambito scientifico in generale sono a lavoro per sfruttare le risorse per l’energia ecosostenibile e rinnovabile, come quella eolica o solare.

A quanto pare per il momento la situazione non sembra essere abbastanza progredita per fare sì che gli interessi delle corporation si trasformino, pertanto bisogna continuare a utilizzare le consuete risorse che non sono infinite: ecco come evitare di ricevere una bolletta con delle pessime sorprese.

Una bolletta contenuta

Non tutti sanno, infatti, che vi sono alcuni elettrodomestici che possono consumare energia anche quando sono spenti semplicemente perché la spina è inserita nella presa.

Questo è dovuto dalla ormai popolarissima modalità standby, una modalità che hanno ormai quasi tutti gli apparecchi elettronici e che ha il vantaggio di fare sì che essi si riaccendano più velocemente: sfortunatamente alcuni di questi consumano più energia di quanto potremmo pensare.

Suggerimenti e trucchetti

La gravità della situazione ci viene confermata anche dal fatto che enti autorevoli come l’Agenzia nazionale energetica Enea hanno diramato dei comunicati riguardanti dei suggerimenti per risparmiare sull’elettricità. Tra gli accorgimenti da avere c’è quello di utilizzare alcuni elettrodomestici in modalità “eco”, ad esempio la lavastoviglie oppure la lavatrice.

La modalità standby, frequente nelle console per videogame o anche solo negli apparecchi televisivi, è da evitare il più possibile. Quando si tratta di fare nuovi acquisti nell’ambito degli elettrodomestici, inoltre, è bene preoccuparsi di acquistare sempre i prodotti con una alta classe energetica, che presentano dei consumi ridotti. Per quanto riguarda riscaldamenti, pompa di calore e condizionatore, per risparmiare è bene installare doppi vetri alle finestre che possano meglio mantenere il freddo o il caldo all’interno.