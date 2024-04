Piano cottura, addio lavastoviglie: da domani devi pulirli solo così

Una novità per quanto riguarda il piano cottura: tutti ne hanno uno ormai, che sia a gas oppure a induzione.

Gli elettrodomestici che riteniamo necessari sembra stiano continuando ad aumentare di numero di anno in anno: se fino a qualche tempo fa avere la lavastoviglie era considerato un grande lusso, oggi sta iniziando a essere considerato alla stregua di un bene di prima necessità.

Qualcosa di analogo sta accadendo con l’asciugatrice: sempre di più sono i giovani che la utilizzano invece di stendere i panni, sfruttando anche il vantaggio legato al fatto che questo elettrodomestico permette di evitare la stiratura della maggioranza dei capi.

Per non parlare del condizionatore, la cui presenza, soprattutto nelle grandi città, diventa sempre più necessaria visto il surriscaldamento globale e quindi l’incremento inesorabile delle temperature.

Ciò che di certo è necessario, ormai da moltissimi anni, è proprio la macchina a gas, oggi talvolta sostituita dal piano a induzione: i due tipi di piano cottura presentano, entrambi, pregi e difetti, pertanto sono molte le persone che scelgono ancora quello tradizionale.

La pulizia del piano

Se su alcuni elementi fondamentali si è tutti in accordo, vi sono dei particolari nei confronti dei quali vi sono delle divergenze di opinione: tra questi ultimi possiamo porre la annosa questione della pulizia dei bruciatori del fornello a gas.

Sono molte le persone che utilizzano la lavastoviglie per pulirli: eppure secondo alcuni esperti del settore non sarebbe questa la soluzione più giusta per portare a termine questo compito.

Un metodo meno aggressivo

I bruciatori del fornello a gas non sono adatti alla pulizia in lavastoviglie: sembra che il contatto con prodotti molto forti come il detersivo per lavastoviglie portino al loro imbrunimento e non a una pulizia profonda. La medesima cosa potrebbe accadere con l’utilizzo del sapone per piatti anche con il lavaggio a mano.

L’ideale, infatti, sarebbe utilizzare una soluzione totalmente naturale: per prepararne una basta bollire dell’acqua e versarvi in seguito mezzo bicchiere di aceto bianco e mezzo di succo di limone. Immergere i bruciatori in questa soluzione e lasciare agire per circa un’ora: successivamente è necessario strofinare i vari pezzi con uno spazzolino imbevuto man mano nel bicarbonato. Avrete dei bruciatori praticamente come nuovi.