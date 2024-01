Bollo auto, controlla se vivi in queste regioni: non devi più pagarlo | Una vera svolta

Arrivano buone notizie per il pagamento bollo auto, cambiamenti importanti per alcune regioni: tutti i dettagli

Il bollo auto, comunemente definito come il “calcolo della tassa regionale automobilitistica” è il tributo regionale che ogni possessore di un’auto è tenuto a versare. Il bollo è corrisposto annualmente dal proprietario di una o più automobili indipendentemente dalla sua circolazione o meno.

Questo importo dovuto, si basa sulla potenza del veicolo, espressa in Kw oppure in cavalli, e dal suo impatto ambientale. La somma da corrispondere però, non è uguale in tutte le città e spesso cambia da regione a regione in base a dei parametri di riferimento.

Per comprendere la somma corretta da pagare e la relativa data di scadenza, l’automobilista può usufruire dello strumento di calcolo online che l’ACI mette a disposizione o atraverso l’Agenzia dell’entrate. In ogni caso può essere comunque pagato online, presso un ufficio postale o in tabaccherie Lottomatica.

Il bollo purtroppo, è una spesa che incide sul bilancio familiare proprio perchè a prescindere dall’utilizzo del mezzo va in ogni caso versato. Sempre più frequentemente, purtroppo, è anche abbastanza elevato. Tuttavia, notizie positive sono arrivate in merito a questo costo. Scopriamo insieme le novità…

Il bollo e i cambiamenti positivi

Alcune categorie di automobilisti sono esonerati dal pagamento del bollo come ad esempio i soggetti disabili, i loro accompagnatori e familiari, purchè non abbiano usufruito di tale vantaggio in passato. E’ quindi valido una sola volta ma è pur sempre un beneficio.

Un’altra categorina di guidatori esenti da tale onere, sono i proprietari di un auto e moto d’epoca che sono state immatricolate da oltre 30 anni. Per tutti i restanti guidatori invece, rimane fermo l’obbligo altrimenti, come conseguenza vi è la cancellazione della propria targa dal PRA e il divieto di circolazione. Tuttavia, alcune regioni, non sono obbligate al pagamento del bollo. Scopriamo quali.

Le regioni in cui non si paga il bollo

Grazie al contributo di politiche di ripresa e rivoluzioni green ed ecosostenibili, alcune regioni italiane non sono più costrette a pagare il bollo. Tra queste vi è l’intera provincia di Bolzano, dove i soli possessori di auto GPL, ibrida o elettrica possono non pagare il bollo auto per tre anni.

In Lombardia e Piemonte invece, con l’aquisto di una macchina ibrida o elettrica non vi è il versamento del bollo. Segue poi la Campania dove la coscienza green e eco friendly sta prendendo sempre più piede permettendo una vera e propria svolta positiva.