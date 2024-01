Caffè, quando chiudi la moka controlla sempre questo componente: rischi di morire ogni volta | Non lo fa mai nessuno

Fai sempre attenzione a questo componente quando chiudi la moka ti eviterà spiacevoli esplosioni: tutti i consigli

Uno dei modi migliori per iniziare la giornata è senz’altro con un’ottima tazza di caffè. La sua diffusione è cresciuta così tanto che oggi è possibile berlo non soltanto recandosi al bar ma anche in maniera semplice e veloce attraverso l’uso delle cialde da inserire nelle macchinette.

C’è invece chi preferisce recarsi direttamente nelle caffetterie dove all’interno il personale esperto è in grado di offrire alla clientela diversi gusti del caffè e la diverse modalità di preparazione, così da lasciare soddisfatti tutti i tipi di clienti anche i più difficili.

Molteplici anche le tipologie di caffè che possono essere servite: lungo, corto, il classico nero o eventualmente macchiato che prevede l’aggiunta di latte caldo oppure freddo.

Il caffè spesso lo si sceglie al termine di un pasto, ma per i più golosi, esistono anche dei dolci veri e proprio che sono composti dal caffè che lo vede come ingrediente principale. Tuttavia, a prescindere dalla tipologia di caffè scelto, è sempre consigliare seguire delle accortezze per evitare il verificarsi di situazioni indesiderate come ad esempio l’esplosione della moka.

La Moka e il rischio esplosione sul fornello

La moka è sicuramente un oggetto che possediamo tutti dentro casa, chi da una, chi da tre tazze, ecc. ma tutte caratterizzate da un segno distintivo quando il caffè il pronto: il suo profumo tipico.

Ai suoi indicatori unici è anche, purtroppo, associato un evento non molto piacevole che potrebbe verificarsi, ovvero la sua esplosione. A molte persone infatti, è capitato che la la moka esplodesse improvvisamente. Vi siete mai chiesti perchè questo accade? Scopriamo insieme alcune dritte da viaggiarealverde.it.

La Moka ecco perchè esplode

E’ necessario. per la preparazione di un buon caffè, seguire alcune indicazioni che non tutti conoscono in particolare su quanta acqua mettere, sulla polvere, ecc. per evitare di ottenere un caffè dal sapore bruciato e nei casi peggiori che la macchinetta scoppi. Ebbene si, la moka può scoppiare per svariati motivi e quando ciò accade è un varo caos. Arriva fino al soffitto, caffè ovunque ,sulle pareti, sui mobili, veramente dappertutto oltre un grande spavento!

Ma quali sono i motivi che causano l’esplosione? Innanzitutto potrebbe accedere di aver dimenticato l’acqua quando si prepara la moka in maniera meccanica, basta infatti solo un attimo di distrazione. Altro fattore che potrebbe incidere, è aver messo troppa polvere e averla pressata troppo, ostacolando il passaggio dell’acqua e creando quindi troppa pressione nella parte inferiore. Anche la guarnizione è molto importante. Quest’ultima infatti potrebbe essere troppo usurata, o difettata così come difettata potrebbe essere filettatura della moka (con il tempo può succedere). Ed è molto pericoloso. Infine da non sottovalutare è la valvola di sfiato, che ha la funzione di fare uscire il vapore, altrimenti la pressione della caldaia sarebbe troppa. A questo punto dopo aver controllato che la moka sia in perfette condizioni ci si può concedere il caffè in tutta tranquillità e sicurezza.