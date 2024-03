Forno a microonde, non riscaldare mai questi cibi: se li mangi usciti da lì rischi la vita

Scopri come utilizzare al meglio il microonde per non rischiare di mettere in pericolo la tua salute: dimentica di riscaldare questi cibi.

Utilizzare il microonde per riscaldare i cibi è, sicuramente, molto utile e pratico, specialmente per chi è sempre di fretta e non ha mai tempo di guastare un pasto con calma. Purtroppo, però, non tutti gli alimenti si prestano a questo passaggio e, con alcuni, potresti mettere a dura prova la tua salute.

Sicuramente, questo piccolo elettrodomestico semplifica la tua vita e quella della tua famiglia, poiché ti consente di preparare un piatto in breve tempo, senza l’utilizzo di condimenti grassi ed evitando di accendere il forno elettrico tradizione che potrebbe consumare molto di più.

Molti, solitamente, riscaldano anche alimenti già cotti, non curanti del fatto che, alcuni di questi, potrebbero sviluppare batteri e microorganismi. Tutto ciò danneggia la tua salute, a lungo andare, quindi fai più attenzione a ciò che inserisci nel microonde. Questi sono i cibi da cui dovresti stare alla larga, vediamoli insieme.

Controlla sempre ciò che riscaldi nel microonde

Tra i cibi che rischiano di essere un rischio per la tua salute, quando li inserisci nel microonde e poi li mangi, sono c’è il pollo. La carne cruda contiene una grande quantità di batteri pericolosi, come la salmonella e il campylobacter, pericolosissimo per il tuo organismo. Cuocendo il pollo all’interno di questo fornetto, le microonde non penetrano in maniera uniforme in tutte le zone dell’alimento, rischiando di lasciare qualche parte quasi cruda.

Un altro alimento dal quale devi stare alla larga, se cotto in microonde, è il riso, che può contenere il bacillus cereus, produttore di spore tossiche e termoresistenti anche alle temperature più alte. Se lasci il riso a riposare, a temperatura ambiente, esposto all’aria per molte ore, rischi che avvenga la proliferazione di batteri, in grado di portare anche a problemi intestinali. Stai attento anche a riscaldare le patate, che potrebbero contenere il batterio del botulismo.

Attenzione anche agli ortaggi

A poter essere dannosi per la tua salute, oltre a questi tre cibi elencati in precedenza, ci sono anche gli spinaci e altre verdure, come lattuga, cavolo, ravanelli, bietola, che contengono alte concentrazioni di nitrati. Questi possono diventare, poi, nitriti e composti organici che potrebbero essere, persino, cancerogeni.

Anche i funghi sono da guardare con un occhio più critico, poiché contengono proteine che possono essere distrutte facilmente dai microrganismi. Se conservati male, possono essere dannosi per il tuo corpo, provocando dei fastidiosi dolori addominali.