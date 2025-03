Furti in casa, la nuova tecnica dei ladri è da film: non forzano nemmeno la porta e svaligiano l’appartamento in un lampo

Le tecniche utilizzate dai ladri per introdursi in casa sono sempre più sofisticate: non forzano più la porta

I furti in appartamento continuano ad aumentare notevolmente ed i malviventi escogitano ogni tattica per derubare le vittime e passare inosservati.

Si tratta di un fenomeno che sta allarmando l’Italia intera poichè la sicurezza domestica è sempre stata una priorità per i cittadini.

Secondo il report redatto dall’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure e riportato dal sito web “borderline24.com“, la più grande paura degli italiani è proprio il furto in casa.

“Il 9,3% della popolazione ha paura di stare a casa da solo di giorno, il 22,2% teme di rimanere da solo di notte, il 38,5% di uscire di casa lasciandola incustodita“, si legge nel report.

Le tecniche utilizzate dai ladri

Proteggere la propria abitazione è essenziale per contrastare l’aumento dei furti d’appartamento. Le videocamere di sorveglianza, gli allarmi, le porte blindate sono sicuramente degli strumenti indispensabili, ma si tratta di sistemi di sicurezza che i malviventi riescono a raggirare.

Infatti, molto spesso queste strategie possono non essere sufficienti poichè i ladri utilizzano delle tecniche sempre più innovative per compiere l’atto criminale. In base alla tipologia di casa cambiano anche le strategie con cui si introducono illecitamente.

La nuova tecnica dei ladri: svaligiano casa in poco tempo

Sono tante le strategie messe in pratica dai ladri per introdursi in casa e utilizzano delle tecniche sempre più rapide ed innovative. Generalmente gli appartamenti sono il bersaglio principale dei malviventi e circa il 45% delle intrusioni avviene direttamente dalla porta d’ingresso. Per quanto riguarda le ville, la via d’accesso utilizzata dai ladri è la finestra. Per proteggersi è opportuno installare degli shock sensor vicino agli ingressi in modo da rilevare i movimenti e che sono collegati direttamente ad una centrale operativa.

Come riporta il sito web “verisure.it“, il furto con scasso è una delle tecniche più utilizzate dai ladri per intrufolarsi negli appartamenti. I malviventi, però, escogitano dei metodi sempre più strategici per passare inosservati. L’adesivo sulla serratura è uno dei metodi più comuni e aiuta i ladri a capire se l’appartamento è libero. Eppure, i malviventi sono capaci di svaligiare le case senza dover scassinare la porta d’ingresso. La tecnica dell’impressioning sta spopolando e consiste nell’utilizzo di una piccola lamina di alluminio deformabile che si adatta perfettamente alla serratura. In questo modo, con molta semplicità, riescono a duplicare la chiave al momento.