Oroscopo, interpretare il sogno con i giorni della settimana | Ognuno ha un significato preciso: parla la sensitiva

Vieni a scoprirne di più riguardo i tuoi sogni e i giorni della settimana: non immagini neanche le interpretazioni che ci sono dietro.

Da sempre, il mondo dei sogni ha appassionato i più curiosi e ha dato vita a diversi studi, e ricerche. Ciò che accade nella nostra mente, la notte, è quasi un mistero.

Alle volte, capita che, al mattino, neanche ricordiamo ciò che sogniamo. In ogni caso, sogniamo sempre qualcosa, anche quando lo cancelliamo, per un motivo o per un altro.

Riuscire a capire cosa si nasconde dietro un sogno, cosa ci vuole comunicare, non è affatto semplice. Ecco perché una sensitiva ha deciso di interpretare i sogni con i giorni della settimana. Ecco di cosa si tratta.

I sogni, secondo la sensitiva

Persephone, una sensitiva residente presso Nebula, sostiene che i sogni siano in grado di rivelare aspetti profondi di noi stessi, ci aiutano a prendere decisioni, ci fanno scoprire nuove possibilità. Gli incubi, invece, ci dicono che siamo pronti ad affrontare le nostre paure, ad andare avanti e liberarci da una condizione che ci intrappola. Grazie ai sogni, riusciamo a conservare i ricordi, elaborare le emozioni e rafforzare le connessioni neurali del nostro cervello.

Tuttavia, pare che la verità dei sogni sia plasmata dai giorni della settimana in cui li facciamo. Ogni giorno è permeato dall’energia di un pianeta. Secondo la sensitiva, non appena ti svegli, al mattino, appunta su un pezzo di carta il sogno che hai fatto, tutto ciò che ricordi e inserisci anche il giorno della settimana corrispondente. Vediamo, dunque, come analizzare ciò che sogniamo, partendo dal giorno in cui lo facciamo.

L’analisi del sogno con i giorni della settimana

Se fai un sogno di lunedì, secondo Persephone, significa che questo ha rivelato i tuoi sentimenti più profondi. Il lunedì appartiene alla luna e la luna rappresenta l’intuizione e il bisogno. Martedì, invece, è il giorno di Marte e i sogni che si fanno sono sogni che spingono ad andare avanti per la strada, che ti spronano a combattere per ciò in cui credi. Il mercoledì è associato a Mercurio, governatore dei Gemelli e della Vergine. I sogni fatti in cui questa giornata sono sogni attraversati da messaggi psichici e download ancestrali.

Il giovedì, invece, è il giorno governato da Giove, che appartiene al segno del Sagittario e a quello dei Pesci. Persephone rivela che i sogni di questo giorno potrebbero suggerirti come espandere la tua buona sorte. Poi, c’è il venerdì, che appartiene a Venere, il pianeta della bellezza e dell’amore, governatore del Toro e della Bilancia. Ciò che si sogna in questo giorno, quasi sicuramente, avrà a che fare con relazioni amorose, desideri romantici subconsci. Infine, abbiamo il sabato e la domenica. Il primo appartiene a Saturno e i sogni legati a questo giorno possono evidenziare sfide e lezioni da imparare. Ciò che sogniamo di domenica, invece, avrà a che fare con il sole, con qualcosa di luminoso.