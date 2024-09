Patate al forno, nei ristoranti le preparano così: il trucchetto degli chef per renderle croccanti al punto giusto

Una delle ricette più semplici è senza dubbio quella delle patate al forno. Ogni chef ha i suoi segreti per renderle più gustose possibili

È forse la ricetta più facile, almeno in teoria, tra quelle che possiamo preparare in cucina. Semplice e alla portata di tutti. Le patate al forno sono un ‘must’ della tradizione gastronomica italiana anche perché piacciono proprio a tutti, soprattutto ai bambini.

In realtà non tutte sono preparate allo stesso modo e con identica procedura: altrimenti non si comprende per quale motivo alcune risultano più gustose e saporite rispetto ad altre. Esistono dunque differenze concrete tra una ricetta e l’altra e soprattutto tra uno chef e l’altro.

I famigerati segreti che i grandi cuochi tengono per sé e non rivelano mai a nessuno. Anche nel caso delle patate al forno ve n’è qualcuno che evidentemente fa la differenza nella preparazione delle patate e ne determina le differenze di gusto e croccantezza.

Anche perché dei piccoli ma significativi accorgimenti nella preparazione delle patate al forno esistono e sono spesso il frutto di esperimenti ben riusciti in cucina. Proprio per questo motivo ogni chef ha il suo stratagemma per rendere questo contorno sempre più saporito e gustoso.

Patate al forno, ecco come renderle più croccanti: è tutto molto facile

Un primo ‘segreto’ consiste nel far sbollentare le patate che si immergono nell’acqua bollente per una manciata di minuti, cinque al massimo, dopo averle sbucciate e tagliate a pezzi. Questo accorgimento aiuta a rimuovere parte dell’amido e a renderle più croccanti.

Un altro metodo per far rilasciare l’amido in eccesso consiste nel lasciare le patate in ammollo in acqua fredda per circa dieci minuti: il risultato è molto simile a quello precedente e le patate una volta cotte al forno saranno molto più croccanti.

Patate al forno, la croccantezza prima di tutto: ecco altri trucchetti

Attenzione poi all’uso del bicarbonato: basta aggiungerne un pizzico nell’acqua di cottura per ottenere maggiore croccantezza. Risultato simile si otterrà grazie all’olio di oliva con il quale basterà spennellare le patate prima di metterle in forno.

Infine altri due trucchi: il primo consiste nell’aumentare la temperatura del forno alla fine della cottura, mentre il secondo prevede l’aggiunta sulle patate di una spolverata di parmigiano grattugiato o pangrattato così da ottenere una crosticina gustosa e croccante.