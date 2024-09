Dieta, la migliore in assoluto per perdere peso è solo questa: basta perdere tempo con inutili piani alimentari

Ecco come assicurarvi una salute impeccabile: è ufficiale la classifica delle migliori alimentazioni che si possano mettere in atto.

Specialmente quando arriva il mese di settembre, sono moltissime le persone che decidono di riprendere la propria quotidianità cercando, però, di assumere un comportamento alimentare più corretto.

Sfortunatamente molto spesso l’obiettivo è quello della perdita di peso: questa ossessione, perché tale è divenuta nel corso degli anni, non fa altro che andare a incrementare le fila di quanti decidono di intraprendere regimi alimentari fai da te affatto salutari che si esplicano nella sola perdita di peso, per altro spesso momentanea e dannosa.

Al contrario, l’assunzione di una alimentazione davvero sana non solo garantisce il raggiungimento del proprio peso ideale, che dipende, comunque, da moltissimi fattori, ma anche un miglior funzionamento generale del corpo.

Per aiutarci a scegliere la dieta più corretta è stata pubblicata una classifica dei piani alimentari più salutari per le persone: parliamo della prestigiosa classifica 2024 della rivista americana US News & World Report.

Nessuna dieta estrema, ecco le migliori alimentazioni del mondo

Per stilare questa classifica è stata chiamata a giudicare le alimentazioni una commissione di esperti, nello specifico 43 nutrizionisti specializzati in diabete, salute del cuore e perdita di peso.

Tra le alimentazioni giudicate migliori, nemmeno a dirlo, c’è proprio la nostra dieta mediterranea, che ha raggiunto una serie di risultati come dieta più semplice da seguire, migliore dieta per la famiglia, per un’alimentazione sana e per il diabete, alimentazione sana per le ossa e le articolazioni e per il cuore.

Non solo dieta mediterranea: altre alimentazioni valutate positivamente

Una novità del 2024 consiste nella valutazione della dieta vegana, classificata al terzo posto nella classifica delle «migliori diete a base vegetale». La dieta chetogenica è arrivata al venticinquesimo posto su 30, mentre la dieta Dunkan al ventottesimo. La dieta crudista, presente al trentesimo posto, è stata valutata come estremamente riduttiva, presenterebbe troppi limiti per poter figurare tra i primi posti della classifica.

Detto questo, bisogna ricordare che è bene mettere insieme una serie di fattori nella scelta di una dieta, ed è necessario farlo assieme a un professionista del settore, che saprà valutare ogni aspetto della vostra corporeità e dello stile di vita che state conducendo. Il consiglio principe, dunque, è quello di rivolgersi sempre a un professionista certificato invece di iniziare un regime alimentare diverso dal solito senza alcuna supervisione.