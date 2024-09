Uva, sai che puoi mangiarla anche fritta? Bastano 5 minuti per portare a tavola uno snack goloso e sfizioso

Tra le tante possibilità che questo succosissimo frutto ci offre, vi è anche il modo di gustarla fritta: la ricetta per i più golosi.

A chi non capita durante la giornata di aprire la dispensa e l’unica cosa che sembra stuzzicare il nostro appetito sono snack poco salutari. Ed è qui che la nostra coscienza ci chiama a guardare quel cesto di frutta, tanto colorato quanto abbandonato a sè stesso. Fare andare a male quella succosa uva di stagione acquistata da ormai troppi giorni? Sarebbe un vero peccato. Per fortuna esiste un’idea che potrebbe fare gola a tanti ma ormai avete già intuito di cosa si tratta: della prima citata uva fritta.

Uva fritta: lo snack veloce e per tutti i gusti

Per quanto la sola idea possa far balzare alla mente qualcosa di pasticciato e poco salutare, può essere sorprendente scoprire che non è come si può pensare, ma a dirla tutta può diventare uno spuntino decisamente più leggero del classico snack, a cui sarà difficile farne a meno. Per quanto riguarda la preparazione? Niente di più semplice. Anche in questo caso ci vorranno solamente 5 minuti, riducendo così anche l’impegno di pulire una volta preparato il tutto. Che dire, non resta che scoprire la ricetta.

INGREDIENTI:

500 gr di uva bianca

500 gr di uva nera

2 cucchiai di timo

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

3 pizzichi di sale

2 pizzichi di pepe

Uva fritta: la golosissima ricetta

Per preparare questo sfizioso snack, innanzitutto inizia staccando delicatamente tutti gli acini dai grappoli. Per rendere questa operazione più semplice, puoi mettere un grappolo alla volta dentro un canovaccio, arrotolarlo e strofinare delicatamente sul tavolo: gli acini si staccheranno senza difficoltà.

Adesso sciacqua l’uva sotto acqua fresca e asciugala con cura. Questo passaggio è importante per ottenere una frittura perfetta e croccante. Una volta asciugati, trasferisci gli acini in una ciotola e aggiungi il sale, il pepe, l’olio extravergine di oliva e il timo. Mescola bene assicurandoti che tutti gli acini siano ben conditi.

Prendi una teglia adatta per la friggitrice ad aria e distribuisci gli acini, cercando di non sovrapporli: questo permetterà una cottura uniforme e perfetta. Inserisci la teglia nella friggitrice ad aria e cuoci a 200 gradi per circa 20 minuti, scuotendo la teglia ogni tanto per garantire una cottura omogenea.

Ed ecco fatto! In pochissimi minuti, hai preparato uno snack goloso e facilissimo, perfetto per quando hai voglia di qualcosa di sfizioso ma anche leggero. Una volta assaggiata l’uva fritta, sarà difficile non rifarla alla prima occasione!